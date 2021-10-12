Продукты будут только дорожать: производитель продовольствия предупредил о росте цен после пандемии

Неутешительный прогноз к подорожанию продовольствия во всех странах мира сделал управляющий одной из крупнейших мировых компаний, которая производит продукты питания Kraft Heinz Мигель Патрисио. Об этом сообщает Би-би-си.

Мир предупредили о неизбежном росте цен на продукты питания (фото из открытых источников)

После вспышек коронавирусной болезни, поднимутся вверх ценники на товарах продовольственной группы. И жителям разных стран нужно будет больше тратить на еду.

Как свидетельствуют прогнозы аграрного представительства ООН, подорожание главных составляющих, как крупы и масло, привело к тому, что увеличились цены в мире на продовольствие. В частности, они максимально поднялись за 10 последних лет.

Как отметил руководитель Kraft Heinz, они, как производители, подняли ценники на своей продукции в нескольких странах мира из-за увеличения темпов инфляции. Подорожала в разы половина ассортимента в Америке. И в европейских странах тоже.

Главные причины подорожания, что во время вспышек коронавируса упали темпы производства сельскохозяйственной продукции. Во время локдауну остановилось как производство товаров, так и их доставка.

Сейчас экономика работает в бешеном ритме, чтобы удовлетворить спрос торговых сетей. Но не успевает за этим процессом, и это ведет к удорожанию. Также, увеличение зарплаты и цен на энергоносители также добавляет затрат производителям. И все эти необратимые процессы закладываются в цену товаров продовольственной группы и делают ценники выше.

Бизнесмен придерживается мнения, что покупатели должны быть осведомлены о более высокие цены на продукты по той причине, что количество людей на нашей планете становится больше, а свободных площадей, которые будут пригодны для выращивания сельхозкультур — все меньше.

Также ученым уже нужно думать об улучшении технологий, которые могли бы повысить эффективность фермерских хозяйств. Так же, увеличение расходов, в агробизнес придется вкладывать свои средства не только потребителям, но и тем, кто это производит.

Вместе с тем руководитель отдела исследований агрокомпании ED & F Man Кона Хак утверждает, что крупные компании — производители продуктов, как Kraft Heinz, Nestle и PepsiCo, заложат свои затраты в цену и оплачивать это все будут покупатели.

Главные составляющие продовольственных товаров, как сахар, кофе, кукуруза, пальмовое масло и другие поднимаются в цене, убеждена эксперт. Потому что у нас низкие урожаи в Бразилии, откуда больше всего экспортируют продовольство, также сокращаются посевные площади в Америке. Увеличение запасов Китаем, сочетается с новым, более высоким ценам на удобрения, энергоносители и затратами на доставку привели к рекордному подорожание продовольствия во всех странах мира.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что в Украине изменились цены на некоторые продукты .

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