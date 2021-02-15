Кремль решил расширить перечень экономических санкций против украинских компаний. В частности, их продлили и для крупных аграрных предприятий. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает профильный ресурс Latifundist.

Россия продлила санкции против украинских агрокомпаний - фото из открытых источников

По данным источника, в новом списке оказались 84 агрокомпании, при том, что в предыдущей версии ограничений для предприятий их было 75. Согласно документу, под экономические санкции против Украины попали "Донмар","Краншип", "Максима Металл Сервис", "Полтавский агроагрегатний завод", "Солар Стальконструкция", "Трансшип", "Трансшип Балк" и "Трансшип-сервис", Kirgan Holding SA.

Напомним, что ранее Украина ввела новые санкции против России из-за Крыма. 13 российских авиакомпаний будут подвергнуты санкциям с полным прекращением транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украиной сроком на три года. Причина – рейсы в оккупированный Крым. Насколько это необходимое решение? Почему принято лишь сейчас? Какие вообще санкции есть с двух сторон – и мы от них выигрываем или проигрываем? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.

Также напомним, что в новом правительстве США при 46 президенте Джо Байдене прокомментировали политику санкций против России за военную агрессию против Украины на Донбассе и оккупацию Крыма. Соответствующее заявление сделала кандидат на пост главы минфина США Джанет Йеллен. Многие эксперты убеждены, что администрация нового президента США Джозефа Байдена будет справедливой по отношению к Украине. Среди первых решений его команды – санкции в отношении строительства масштабного российского газопровода "Северный поток-2".





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