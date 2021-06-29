Рыночные отношения все ближе: как купить землю в три шага

Несколько дней осталось до официального старта рынка земли в Украине. С 1 июля в нашей стране можно будет свободно продать и купить земельный участок. По словам заместителя главы Минэкономики Тараса Высоцкого, украинцам следует помнить о трех важных шагах, которые помогут правильно приобрести землю, сообщает "Украина 24".



Рынок земли заработает с 1 июля. Фото из открытых источников

Процедура приобретения земельного участка, по мнению чиновника, не будет слишком обременять тех, кто заинтересуется в ней.

Для начала будет необходимо совершить проверку интересующего вас участка через публичную кадастровую карту. В ней должны быть основные данные, а также имеющаяся на эту землю документация.

После этого, как объяснил Тарас Высоцкий, вы должны обратиться к нотариусу, который поможет разобраться в тонкостях приобретения участка.

Третьим шагом покупки является уже проверка вас и ваших данных, после чего заключается договор купли/продажи.

Также представитель Минэкономики подчеркнул, что украинцам не следует опасаться вероятной продажи местной земли иностранным инвесторам. За такими нюансами должны пристально следить представители Государственного геокадастра.

Как обещают в правительстве, этот ресурс сможет предоставлять полный объем необходимой информации насчет рынка земли. Человек сможет узнать, кто приобрел конкретный участок, за какую сумму, сколько земли куплено вообще.

По словам Тараса Высоцкого, если кто-то из иностранцев попробует "в обход" приобрести землю в Украине, то участок будет конфисковано через суд. Далее будут проведен е-аукцион, на котором конфискованное имущество будет отчуждено в принудительном порядке.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чем настолько важны е-торги на для рынка земли в нашей стране. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как отличается стоимость земельных участков в Украине и странах Европы.

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