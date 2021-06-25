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Главная Новости Бизнес Агро В Украине запускают онлайн-торги землей: что это значит
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В Украине запускают онлайн-торги землей: что это значит

Окончательно закон вступит в силу с 5 июля 2021 года

сегодня, 12:01
Автор:

Елизавета Черных

В Украине частично вступает в силу закон, предусматривающий запуск электронных аукционов для продажи земли. Документ опубликовали в издании "Голос Украины", передает РБК-Украина. 

В Украине запускают онлайн-торги землей: что это значит

В Украине запускают онлайн-торги землей - фото из открытых источников

Полностью закон вступит в силу по прошествии пять дней со дня вступления ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения", то есть с 5 июля 2021 года. 

Некоторые из законодательных норм вступили в силу со дня обнародования закона. Говорится о поручении правительству в течение трех месяцев разработать и привести в соответствие с документом нормативно-правовые акты, обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом, обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений этого документа.

Напомним, что ранее кандидат наук по государственному управлению, эксперт по земельным вопросам Вадим Чувпыло помог разобраться, насколько эффективным будет такой закон, и что изменится в области земельных отношений с его принятием. Что касается изменений в Закон Украины "Об аренде земли", то четкие черты приобретет механизм преимущественного права арендатора на приобретение арендованного земельного участка в собственность. Это означает, что арендатор, который в соответствии с законом может иметь в собственности арендованный земельный участок, получает преимущественное право на приобретение его в собственность в случае продажи этого земельного участка, но при  условии, что он платит цену, по которой участок продается. В случае же продажи через электронный аукцион — если  предложение арендатора равно или превышает предложение крупнейшее из предложенных участниками аукциона. Читайте детальнее в нашем материале. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-zapuskayut-onlayn-torgi-zemley-zakon-1624606050.html
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