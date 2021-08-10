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Рынок земли заработал: сколько гектаров земли уже продали

Украинцы раскупают плодородные черноземы

сегодня, 19:05
Автор:

Козлова Альбіна

С 1 июля 2021 в Украине открыли рынок земли. На протяжении месяца украинцы продолжили активно раскупать земельные угодья. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Рынок земли заработал: сколько гектаров земли уже продали

Продажа земли в Украине, фото из открытых источников

На официальном сайте опубликовали инфографику о состоянии рынка земли в Украине. По данным Министерства, по состоянию на 9 августа, уже согласовано Госгеокадастром 4473 заявки от нотариусов. Несколько заявок еще рассматривается. Нотариусы, которые получили доступ к Держгеокадастру, смогут оформлять сделки по земле в штатном режиме.

Также уже заключены 5206 сделок на покупку земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земель, в отношении которых зарегистрировано сделки, составляет 10 161 гектар земли. Наибольший спрос на земли в Полтавской и Харьковской областях, наименьший — в Черновицкой и Луганской.

Лидер по количеству зарегистрированных сделок — Киевская область (725 сделок). На втором месте — Полтавская область (559 сделок), на третьем — Сумская (464 сделки). Отметим, что средняя стоимость гектара земли составляет примерно две тысячи долларов. Все же лакомым кусочком остаются плодородные черноземы в Левобережной и Центральной Украине.

В Министерстве напомнили, что для украинцев, желающих приобрести землю, действует ограничение в 100 гектаров. Иностранцы приобрести земельные участки не смогут. После 2024 года землю позволят приобретать и юридическим лицам, которые зарегистрированы в Украине.

Как сообщал портал "Комментарии", нардепы рассказали, что они думают об открытии рынка земли и чего ждут от земельной реформы в стране.

Рынок земли заработал: сколько гектаров земли уже продали - фото 2


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Источник: https://minagro.gov.ua/ua/news/za-pershi-6-dniv-bulo-zdijsneno-322-zemelni-tranzakciyi
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