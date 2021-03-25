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Главная Новости Бизнес Агро Семейные фермы в Украине: что делает власть, чтобы помочь им работать
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Семейные фермы в Украине: что делает власть, чтобы помочь им работать

В теории в Украине все, что касается функционирования семейных ферм, довольно просто и понятно, но на практике ситуация несколько отличается

сегодня, 18:19
Автор:

Татьяна Веремеева

В Украине все популярнее становятся семейные фермы. Насколько аграрная политика нашей власти учитывает интересы семейных фермеров, есть ли вообще у нас аграрная политика и как решать накопившиеся проблемы — изданию "Комментарии" рассказал советник по стратегическому развитию президента Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), руководитель Госпродпотребслужбы

Семейные фермы в Украине: что делает власть, чтобы помочь им работать

Ферма. Фото из открытых источников

(2016 -2019 гг.) Владимир Лапа.

"Как можно говорить об устойчивой и прогнозируемой аграрной политике в среднесрочной перспективе (а без этого в сельском хозяйстве ничего не сделаешь), если за последние полтора года дважды менялось министерство, которое за это отвечает? В теории рецепт простой — адекватность управленческой структуры плюс привлечение квалифицированного персонала должно позволить за несколько лет формировать прочную законодательную основу для функционирования агросектора, а также адекватно выполнять административные функции. Однако эту теорию не удалось реализовать на практике в течение последних тридцати лет", — говорит Лапа.

Касательно семейных фермеров эксперт говорит, что некоторые вещи сделаны. Например, определенный статус, сформированные налоговые условия для работы, а также предусмотрены возможности бюджетной компенсации уплаты ЕСВ для легализации зарплат и деятельности в целом. Также прорабатываются вопросы частичного гарантирования по кредитам, чтобы улучшить доступ к финансовым ресурсам, и предоставления грантов на развитие. Но пока очень сложно сказать, что в целом это комплексная, целостная и эффективная политика, отмечает Лапа.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, как армия уток помогает тайским фермерам спасать рисовые поля.


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