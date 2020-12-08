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Главная Новости Бизнес Агро Скандальное дело о задержании СБУ бизнесмена Олега Кияшко рассмотрит апелляционный суд
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Скандальное дело о задержании СБУ бизнесмена Олега Кияшко рассмотрит апелляционный суд

В Киевском апелляционном суде завтра будет рассматриваться апелляция на продление меры пресечения бизнесмену Олегу Кияшко

сегодня, 17:06
Автор:

Станислав Молчанов

2020 год для владельца и основателя “Агроинвест Холдинг” Олега Кияшко стал настоящим испытанием. В июле его задержали сотрудники СБУ, одновременно была организованна попытка рейдерского захвата сельхозпредприятия “Труд-2012” – собственности Кияшко, которая входит в состав  "Агроинвест Холдинга" и обрабатывает более 2 тыс. га земли в Кегичевском районе Харьковщины.

Скандальное дело о задержании СБУ бизнесмена Олега Кияшко рассмотрит апелляционный суд

ФОТО: Из открытых источников

Поначалу юристам компании удавалось отбиваться от рейдеров, но в конце ноября, за один день предприятие "Труд-2012" "вдруг" получило новых владельцев в лице экс-директора Владимира Басистого и его супруги. По мнению руководства холдинга за рейдерскими атаками на предприятия стоит бывший директор Владимир Басистый, а старт рейдерской атаки инициировал совладелец ТОВ “Старобабанский Гранит” Михаил Гончаренко (криминальное прозвище Гончарик) ранее неоднократно судимый, три раза отбывал наказание в колонии, в общей сложности был осужден на 20 лет заключения.

Михаил Гончаренко, который якобы имеет близкого родственника экс-офицера СБУ,  написал заявление о вымогательстве у него владельцем "Агроинвест Холдинг"  $11 000, что и стало поводом для задержания Олега Кияшко.  23 июля, в 7 утра в дом бизнесмена ворвались около 40 сотрудников Альфы, задерживали намеренно жестко, повредив связки рук. Удивительно, что уже через пару часов закрытые материалы по задержанию Кияшко появились в интернет, что стало ударом по репутации бизнесмена. 

"Агроинвест Холдинг" — одно из крупнейших агропредприятий Харьковщины, объединяет пять сельхозпредприятий  области, тысячи гектаров земли, элеватор и завод по производству удобрений.  В 2019 году "Агроинвест Холдинг" заплатил государству 40 млн. гривен налогов. Руководство холдинга считает абсурдным и нелепым заявление о вымогательстве 11 тыс. долларов, которое стало лишь поводом для попыток забрать успешное, перспективное предприятие. 

Вечером в день задержания бизнесмена, группа неизвестных в балаклавах, под руководством Михаилом Гончаренко вторглась на территорию "Труд-2012" с целью захвата предприятия. Попытка захвата была сорвана юристами и службой безопасности холдинга, но рейдеры смогли увезти груженные зерном автомобили. Юристам компании удалось выиграть суд, который постановил вернуть “Труд-2012” незаконно отобранное имущество. Однако по каким-то причинам, полноценное  разбирательство по всему делу не проводилось, что дало возможность продолжать рейдерские атаки на холдинг Кияшко. 

Уже более четырех месяцев Олег Кияшко находится в СИЗО Службы безопасности. В рамках этого дело задержано еще четыре человека, но, похоже, основная цель этого дела  - владелец агропредприятия. 

Олег Кияшко шесть лет посвятил созданию и развитию “Агроинвест Холдинг”, оказывал волонтерскую помощь Харьковскому подразделению "А", блокпостам в Славянске, Троицком, Каратуне. Для предпринимателя стало совершенно неожиданным, что его бывший директор Владимир Басистый и знакомый предприниматель войдут в сговор и при участии сотрудников СБУ, атакуют успешное предприятие.  Олег Кияшко надеется отстоять в судах свою репутацию и собственность и выйти на свободу и добиться наказания виновных. 





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