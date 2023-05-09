Сольский стремится преодолеть негативные последствия неудачных переговоров ЕС по экспорту зерновых

Министр аграрной политики Николай Сольский рассказал, что запрет Еврокомиссии на ввоз нескольких видов украинской агропродукции в пять стран ЕС может быть продлен, и сейчас он и его подчиненные делают все, чтобы избежать этого и добиться отмены эмбарго. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Дело.юа", цитируя министра.

Николай Сольский. Фото: из открытых источников

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"Запрещен экспорт в пять стран, приграничных с Украиной, и Болгария, которая недалеко от границы. Это примерно где-то 20% от экспорта зерновых, которые шли в ЕС наземным путем. Запрет действует до 5 июня. Вместе с тем мы слышим от этих стран, что они хотят продолжения. Итак, мы проводим работу, чтобы минимизировать эту ситуацию. Потому что, очевидно, нам такое решение не нравится и мы его стараемся изменить", — пояснил Сольский.

По его словам, в Минагрополитики понимают, что это страны-партнеры Украины. Поэтому происходит много непубличных разговоров – министр надеется, что они дадут результат.

СМИ обращает внимание, что таким образом Николай Сольский пытается справиться с последствиями неудачных переговоров украинского правительства с европейскими партнерами, о чем сообщали СМИ.

Напомним, ранее сообщалось о провальных переговорах Шмыгаля с представителями Польши и других стран Евросоюза. В результате усилия премьера привели к тому, что соседи Украины не только отказались снимать запрет на экспорт украинской агропродукции, но и планируют продлить ее.