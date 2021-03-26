Благодаря Китаю в период октябрь-ноябрь-декабрь 2020 года цены на подсолнечное масло начали свое движение вверх, и страна также преуспела в закупках на период отгрузки октябрь-ноябрь-декабрь 2021 года. Таким мнением с Latifundist.com поделился генеральный директор компании Sunvin Group Сандип Баджориа (Sandeep Bajoria).

Стало известно, что будет с ценами на подсолнечное масло - фото из открытых источников

По словам эксперта, Китай — один из самых влиятельных игроков на рынке сырья. За последние три года эта страна стала покупать существенно больше подсолнечного масла и шрота. В следствии этого Индия, крупнейший импортер, лишилась силы влиять на образование стоимости на рынке.

По мнению Сандипа Баджориа, отгрузка подсолнечного масла из Черноморского региона будет гораздо ниже и сократится приблизительно на 2 млн т, чем в 2020/21 производственном сезоне. Специалист отмечает, что первостепенное влияние на цены подсолнечного масла оказывают: объем производства, спрос и цены на другие масла, такие как соевое, рапсовое, пальмовое.

Напомним, что на Украину накатывает одно подорожание за другим. Взлетели цены на продукты, растут тарифы – и это всё на фоне роста безработицы и локдаунов. "Комментарии" узнали у экспертов, почему происходит подорожание – и будет ли оно продолжаться. Эксперты утверждают, что цены будут подниматься на всё. Даже подсолнечное масло, одним из ведущих экспортеров которого является Украина, дорожает стремительно. Беда в том, что нет государственной политики на внутреннем рынке. В свое время наши "великие реформаторы отменили инспекции по ценам, заявив, что рынок "всё порешает". Он и порешал – всё за рубеж, для внутреннего потребления остается мало.





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