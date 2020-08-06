kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.08.2020

BTC/USD

11879.15

ETH/USD

397.32

LTC/USD

60.13

НБУ 07.08.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес Агро Стало известно, на какие овощи и фрукты взлетели цены в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксклюзив Стало известно, на какие овощи и фрукты взлетели цены в Украине

Эксперт пояснил, почему летом цены на овощи и фрукты постоянно меняются

6 августа 2020, 18:57
Автор:

Таисия Ерохина
Стало известно, на какие овощи и фрукты взлетели цены в Украине

В Украине больше всего подорожали арбуз, дыня и персик. Такие данные сообщил "Комментариям" экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

По его словам, по сравнению с прошлым годом наибольшие отклонения сейчас в ценах на арбуз – в три раза дороже, дыню и персик – в два раза дороже. Кроме того, яблоко выросло в цене на 80-90% по инерции с прошлого сезона. А вот банан – дешевле на 20%. Из овощей сильно подешевел лук – более, чем в полтора раза. А также упали в цене картофель, капуста и свекла. Но чуть дороже пока остается морковь. Тогда как томаты и огурцы тоже почти в два раза дороже, хотя еще недавно помидоры были сильно дешевле прошлогодних.

Следует добавить, что речь идет об оптовых ценах, поскольку розничные анализировать глупо: один и тот же товар в одном городе, в зависимости от места реализации, может продаваться с разницей в цене в два раза. Эксперт пояснил, что в летний период постоянно наблюдаются резкие колебания оптовых цен, зависящих от погоды, начала и окончания оборотов в теплицах и других факторов.

Как сообщалось ранее, "Комментарии" назвали самые крупные продуктовые ритейлеры в Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!