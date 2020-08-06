Стало известно, на какие овощи и фрукты взлетели цены в Украине

В Украине больше всего подорожали арбуз, дыня и персик. Такие данные сообщил "Комментариям" экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

По его словам, по сравнению с прошлым годом наибольшие отклонения сейчас в ценах на арбуз – в три раза дороже, дыню и персик – в два раза дороже. Кроме того, яблоко выросло в цене на 80-90% по инерции с прошлого сезона. А вот банан – дешевле на 20%. Из овощей сильно подешевел лук – более, чем в полтора раза. А также упали в цене картофель, капуста и свекла. Но чуть дороже пока остается морковь. Тогда как томаты и огурцы тоже почти в два раза дороже, хотя еще недавно помидоры были сильно дешевле прошлогодних.

Следует добавить, что речь идет об оптовых ценах, поскольку розничные анализировать глупо: один и тот же товар в одном городе, в зависимости от места реализации, может продаваться с разницей в цене в два раза. Эксперт пояснил, что в летний период постоянно наблюдаются резкие колебания оптовых цен, зависящих от погоды, начала и окончания оборотов в теплицах и других факторов.

Как сообщалось ранее, "Комментарии" назвали самые крупные продуктовые ритейлеры в Украине.

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