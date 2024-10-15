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Стало известно, сколько гектаров озимых культур засеяли украинские аграрии

Украинские аграрии засеяли около 5 миллионов гектаров озимых культур

сегодня, 14:09
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Амбарцумян Анна

Несмотря на сложные условия войны и экономические вызовы, аграрии Украины продолжают активно работать, обеспечивая будущий урожай озимых культур. Благодаря их труду уже засеяна значительная часть площадей, что обеспечит продовольственную стабильность в стране. Озимые культуры являются важным элементом аграрного сектора, играющего ключевую роль в экономике.

Стало известно, сколько гектаров озимых культур засеяли украинские аграрии

Посев озимых зерновых. Фото из открытых источников

На сегодняшний день украинские аграрии засеяли 4,75 млн га озимых культур, в том числе 3,7 млн га озимых зерновых и 1 млн га озимого рапса. Больше всего засеяно озимой пшеницы — 3,3 млн га, озимого ячменя — 331,7 тыс. га, а озимая рожь занимает 51,6 тыс. га. Озимый рапс также показал значительные объемы – 1 млн га.

Среди регионов лидерами в севе озимых зерновых стали Полтавская область (224,5 тыс. га), Тернопольская (176 тыс. га) и Хмельницкая (213,2 тыс. га). В 11 областях уже завершен сев озимого рапса.

Напомним, в сентябре украинским аграриям было начислено 25% компенсации за приобретенную в августе сельхозтехнику и оборудование отечественного производства, что составляет 98,5 миллиона гривен.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль провел важные переговоры с Федеральным министром сельского хозяйства Германии Джемом Оздемиром в рамках международной конференции "Хлеб мира 2024". Основными темами встречи стали поддержка аграрного сектора и противодействие российским атакам на сельское хозяйство.

Также "Комментарии" писали, что в Украине был заключен первый контракт на разминирование сельскохозяйственных земель в рамках государственной программы. Об этом сообщила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр и Министр экономики Украины, во время четвертого заседания Секторальной рабочей группы по противоминной деятельности. Центр гуманитарного разминирования подписал соглашение с победителем аукциона – оператором противоминной деятельности "Украинские сервисы разминирования". Этот оператор будет разминировать площадь в 86 гектаров в Шевченковском обществе Николаевской области.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/ahrarii-krainy-zasiialy-47-mln-ha-ozymykh-kultur
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