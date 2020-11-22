Стоит ли запасаться продуктами: эксперт рассказал, что происходит с ценами в Украине

Существенных перепадов цены на фрукты и овощи, как это было в марте 2020 года, когда начиналась первая волна COVID-19, сегодня в Украине не наблюдается. Об этом рассказал изданию "Комментарии" директор рынка "Шувар" (г. Львов) Иван Федишин.

"На цены влияет не желание продавцов заработать, повысив цену, а спрос. Например, если сегодня спрос на картофель растет быстрее, чем предложение, мы видим постепенное повышение цены, — поясняет эксперт. — А вот насчет лука и капусты наоборот — предложение значительно больше потребности покупателей, соответственно это приводит к снижению цен".

По его словам, существенных ценовых перепадов, как это было в марте, когда начиналась первая волна эпидемии, сегодня нет. Такая стабильность, отмечает Федишин, является результатом сдержанной закупочной активности украинцев, ведь состояние большинства наших граждан за этот год не выросло.

"В то же время украинцы поняли, что нет необходимости делать запасы. Поэтому цены на все виды мяса и рыбы на нашем рынке соответствуют уровню цен предыдущего года. И тенденции к росту нет", — прогнозирует эксперт.

Также он отмечает, что на рынке овощей, если не принимать во внимание сезонного роста цены на салатные овощи, можно отметить только рост цены на картофель. Так, украинские фермеры не спешат реализовывать имеющиеся запасы, чем пользуются импортеры. Картофель начали уже завозить из стран ЕС и Беларуси.

Тогда как на рынке фруктов в ноябре было зафиксировано проседание цены на отечественную продукцию — яблоки и груши.

"Это связано с сезонным увеличением предложения. Украинские фермеры обычно не хранят грушу, поэтому ее предложение существенно увеличилась в ноябре, — пояснил Федишин. — Также растет предложение — и снижаются цены — на яблоки зимних сортов, которые аграрии не планируют хранить. Заметно увеличилась предложение "школьного" яблока, и поэтому снизилась минимальная цена".

Как ранее сообщалось, эксперт спрогнозировал, как изменятся растраты украинцев на газ в этом отопительном сезоне.

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