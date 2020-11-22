Стоит ли запасаться продуктами: эксперт рассказал, что происходит с ценами в Украине

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Таисия Ерохина
Существенных перепадов
цены на фрукты и овощи, как это было в марте 2020 года, когда начиналась первая
волна COVID-19, сегодня в Украине не наблюдается. Об этом рассказал
изданию "Комментарии" директор рынка "Шувар" (г. Львов) Иван
Федишин.
По его словам, существенных
ценовых перепадов, как это было в марте, когда начиналась первая волна эпидемии,
сегодня нет. Такая стабильность, отмечает Федишин, является результатом
сдержанной закупочной активности украинцев, ведь состояние большинства наших
граждан за этот год не выросло.
Также он
отмечает, что на рынке овощей, если не принимать во внимание сезонного роста
цены на салатные овощи, можно отметить только рост цены на картофель. Так, украинские
фермеры не спешат реализовывать имеющиеся запасы, чем пользуются импортеры.
Картофель начали уже завозить из стран ЕС и Беларуси.
Тогда как на
рынке фруктов в ноябре было зафиксировано проседание цены на отечественную
продукцию — яблоки и груши.
Как ранее
сообщалось, эксперт спрогнозировал, как изменятся растраты украинцев на газ в
этом отопительном
сезоне.
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