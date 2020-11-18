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Главная Новости Бизнес экономика Украинцам в этом сезоне за газ придется заплатить больше – прогноз
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Украинцам в этом сезоне за газ придется заплатить больше – прогноз

Эксперт отмечает, что этот отопительный сезон является по-своему уникальным и переходным во внедрении рынка газа

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Прогнозируется рост платежки за газ для бытовых потребителей. Об этом "Комментариям" рассказал исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

Украинцам в этом сезоне за газ придется заплатить больше – прогноз

По его словам, в отопительном сезоне 2020-21 большинство рисков сфокусировано на ценовом факторе и обеспечении платежей, а не на отсутствие топлива как такового.

"Этот отопительный сезон является по-своему уникальным и, опять же, переходным во внедрении рынка газа. Потребители столкнулись с несколькими малопонятными и непрокомуницированными изменениями традиционной оплаты за газ. И они значительно дезориентируют", — заявил Павлюк.

Во-первых, к газу отдельно начисляют оплату за доставку (ранее это просто было в тарифе на газ). Во-вторых, цену на газ для населения правительство перестало регулировать — и она значительно меняется. В-третьих, поставщика газа можно менять. Уже с июля начал работать рынок газа, и потребители могут выбирать и поставщика газа, и тарифный пакет. Рынок газа был введен в период, когда цены газа были низкими. Но ввиду нехватки информации и опыта, большинство потребителей не подписали долгосрочных соглашений по летним ценам. И поэтому их ежемесячная квитанция может вырасти очень существенно.

"В ситуации с поставками газа для нужд централизованного отопления, до конца отопительного сезона продолжает действовать регулирование цены постановлениями Кабмина. Поэтому вполне вероятна ситуация, при которой газ для теплокоммунэнерго (ТКЭ) может быть дешевле газа для бытовых потребителей (что, в общем, было бы правильно)", — отметил эксперт.

Отмечается, что, к сожалению, не произошло существенных изменений в формировании тарифов на тепло. Как и в прошлые годы, так и сейчас, сохраняется формальная процедура установления нового тарифа на тепло при изменении цены на газ, которая длится два или больше месяцев.

"Поэтому, будет повторяться ситуация тарифных разрывов, при которой при изменении цены на газ для ТКЭ, поставщики тепла еще два месяца должны поставлять его по старой цене, а покупать газ по новой. Это приводит к убыткам предприятий, потребности дотаций городами своих теплокоммунэнерго и дальнейшим ростом задолженности, — пояснил Павлюк. — Поэтому с большой вероятностью можно прогнозировать рост платежки за газ для бытовых потребителей, рост потребности в субсидиях для уязвимых групп, также дальнейшую убыточность теплоснабжающих предприятий — и миллиардные вливания городскими бюджетами средств для поддержки своих теплокоммунэнерго".

Напомним, в Украине введена новая модель рынка газа. Эксперты сказали, с какими проблемами уже столкнулись украинцы.


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