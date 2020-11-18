Украинцам в этом сезоне за газ придется заплатить больше – прогноз

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Таисия Ерохина
Прогнозируется
рост платежки за газ для бытовых потребителей. Об этом
"Комментариям" рассказал исполнительный директор Ассоциации
"Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.
По его словам, в отопительном
сезоне 2020-21 большинство рисков сфокусировано на ценовом факторе и
обеспечении платежей, а не на отсутствие топлива как такового.
Во-первых, к газу
отдельно начисляют оплату за доставку (ранее это просто было в тарифе на газ).
Во-вторых, цену на газ для населения правительство перестало регулировать — и
она значительно меняется. В-третьих, поставщика газа можно менять. Уже с июля
начал работать рынок газа, и потребители могут выбирать и поставщика газа, и
тарифный пакет. Рынок газа был введен в период, когда цены газа были низкими.
Но ввиду нехватки информации и опыта, большинство потребителей не подписали
долгосрочных соглашений по летним ценам. И поэтому их ежемесячная квитанция
может вырасти очень существенно.
Отмечается, что,
к сожалению, не произошло существенных изменений в формировании тарифов на
тепло. Как и в прошлые годы, так и сейчас, сохраняется формальная процедура
установления нового тарифа на тепло при изменении цены на газ, которая длится
два или больше месяцев.
Напомним, в
Украине введена новая
модель рынка газа. Эксперты сказали, с какими проблемами уже столкнулись
украинцы.
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