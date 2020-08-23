Сварить борщ в Украине стало дешевле

Цены на овощи, которые включены в так называемый "борщевой набор", стали на порядок дешевле, чем в июне. Об этом сообщает издание "Первый деловой", ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

Так, согласно данным, несмотря на подорожание большинства продуктов, в июне овощи борщового набора наоборот, начали дешеветь. А уже в июле цены снизились на 15%, и сейчас средняя стоимость килограмма моркови составляет 8 гривен, а картофель продают по 5 гривен/кг.

Эксперты отмечают, что причиной такой тенденции стал хороший урожай, который сформировал избыток предложения. Известно, что в прошлом году местные аграрии не смогли до конца удовлетворить спрос украинского рынка в овощах борщевого набора. Как следствие, их приходилось импортировать, поэтому цены были выше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что отдельная категория украинцев может остаться без субсидий.

“Если ошибся работник службы, то от человека ничего не заберут, потому что это не его вина. Если человек неправильно подал документы - это уже совсем другое дело. А в случае, если он подает декларацию и забыл о доходах - это уже не совсем правомерное действие", - рассказал советник министра соцполитики Николай Шамбор.







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