kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.08.2020

BTC/USD

11645.61

ETH/USD

390.07

LTC/USD

59.75

НБУ 23.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес Агро Сварить борщ в Украине стало дешевле
commentss НОВОСТИ Все новости

Сварить борщ в Украине стало дешевле

Аграрии отмечают заметный спад цен на овощи для борща, что объясняется высокой урожайностью

сегодня, 19:16
Автор:

Екатерина Белоброва

Цены на овощи, которые включены в так называемый "борщевой набор", стали на порядок дешевле, чем в июне. Об этом сообщает издание "Первый деловой", ссылаясь на данные Государственной службы статистики. 

Так, согласно данным,  несмотря на подорожание большинства продуктов, в июне овощи борщового набора наоборот, начали дешеветь. А уже в июле цены снизились на 15%, и сейчас средняя стоимость килограмма моркови составляет 8 гривен, а картофель продают по 5 гривен/кг.

Сварить борщ в Украине стало дешевле

Эксперты отмечают, что причиной такой тенденции стал хороший урожай, который сформировал избыток предложения. Известно, что в прошлом году местные аграрии не смогли до конца удовлетворить спрос украинского рынка в овощах борщевого набора. Как следствие, их приходилось импортировать, поэтому цены были выше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что отдельная категория украинцев может остаться без субсидий

“Если ошибся работник службы, то от человека ничего не заберут, потому что это не его вина. Если человек неправильно подал документы - это уже совсем другое дело. А в случае, если он подает декларацию и забыл о доходах - это уже не совсем правомерное действие", - рассказал советник министра соцполитики Николай Шамбор.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!