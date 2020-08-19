Некоторых украинцев могут лишить субсидий

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Елена Волкова
Некоторым жителям Украины могут перестать выплачивать субсидии. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил советник министра соцполитики Николай Шамбор.
По словам Шамбора, выплаты могут прекратить для тех украинцев, которые не подали часть документов или скрыли часть доходов, чтобы получать субсидии. Более того, если получатель не имел права получать госвыплату, то ее придется вернуть в полном размере.
“Но если ошибся работник службы, то от человека ничего не заберут, потому что ошибся не он. Если человек не правильно подал документы, то это уже другое дело. Если он подает декларацию и забыл о доходах - это уже не совсем правомерное действие", - говорит Шамбор.
Сейчас в ведомстве проводится дополнительная проверка и изучаются данные налоговиков о доходах всех получателей субсидий.
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