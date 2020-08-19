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Главная Новости Бизнес экономика Некоторых украинцев могут лишить субсидий
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Некоторых украинцев могут лишить субсидий

В Минсоцполитики организовали масштабную проверку получателей соцвыплат

сегодня, 10:07
Автор:

Елена Волкова

Некоторым жителям Украины могут перестать выплачивать субсидии. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил советник министра соцполитики Николай Шамбор.

По словам Шамбора, выплаты могут прекратить для тех украинцев, которые не подали часть документов или скрыли часть доходов, чтобы получать субсидии. Более того, если получатель не имел права получать госвыплату, то ее придется вернуть в полном размере. 

Некоторых украинцев могут лишить субсидий


“Но если ошибся работник службы, то от человека ничего не заберут, потому что ошибся не он. Если человек не правильно подал документы, то это  уже другое дело. Если он подает декларацию и забыл о доходах - это уже не совсем правомерное действие", - говорит Шамбор.

Сейчас в ведомстве проводится дополнительная проверка и изучаются данные налоговиков о доходах всех получателей субсидий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы правительства насчет того, что с 1 января 2021 года минимальная зарплата будет составлять не менее 6000 гривен, а в июле повысится до 6500. По словам Зеленского, уже с 1 сентября этого года минималка в Украине будет составлять около 5000 грн (сейчас - 4723 грн), что станет  возможным после голосования нардепов. По словам президента, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы бюджетников: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минималке.


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