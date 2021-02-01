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Торговля с ЕС закончилась даже не начавшись - Украина исчерпала квоты по "Соглашению об ассоциации с ЕС"

Еще до начала февраля закончились лимиты на беспошлинный экспорт украинской продукции в ЕС, так случается каждый год, а квоты не просматривают

сегодня, 18:59
Автор:

Оленка Клочко

На 2021 исчерпаны полностью квоты на торговлю Украины с ЕС виноградным и яблочным соком и медом. Об этом рассказывает аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Торговля с ЕС закончилась даже не начавшись - Украина исчерпала квоты по "Соглашению об ассоциации с ЕС"

Исчерпана квота не экспорт сока и меда в ЕС. Фото: открытые источники

Кроме того, есть квоты, которые распределяются по кварталам, например, на продажу яиц и мяса птицы. На период с января по март эта квота тоже исчерпана.

Быстро истекают квоты на продажу кукурузы (74%), сахара (43%), круп и муки (18%). По мнению аналитика, эти квоты закончатся еще до лета.

Исчерпание квот не означает, что продавать продукцию в ЕС будет нельзя. Производители будут иметь такую возможность, но "на общих основаниях". Сейчас, согласно "Соглашения об ассоциации с ЕС" и Положения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, украинские компании сельскохозяйственной и пищевой продукции пользуются беспошлинными тарифными квотами (0%), а вот после их исчерпания применяется пошлина, заложенная в Таможенном тарифе ЕС.

Быстрое использование квот на некоторые категории объясняется тем, что применяется правило: "первый пришел — первый получил", т.е. производители пытаются опередить друг друга и сбыть свою продукцию в страны Евросоюза в как можно больших объемах, чтобы попасть в бесплатную квоту.

Соглашением также предусмотрено, что количество квот будет постепенно увеличиваться в течение 5 лет. Изначально было установлено 36 квот, затем увеличено до 40. В этом году ЕС расширил перечень еще на 18 позиций.

Сторонники пересмотра положения о свободной торговле с ЕС утверждают, что, несмотря на увеличение количества, сами размеры квот устаревшие и не соответствуют экономическим потребностям Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в отдельном порядке была достигнута договоренность между Украиной и ЕС на увеличение квоты на экспорт мяса птицы .


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Источник: https://agronews.ua/news/ukraina-vycherpala-try-kvoty-na-postavky-ahroproduktsii-v-yes/
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