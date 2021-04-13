Украина и Катар договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства: что изменится для нашей страны

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Татьяна Веремеева
Во время визита украинской делегации в Катар, среди прочих, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством муниципалитетов и окружающей среды Государства Катар о сотрудничестве в области сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов. Чем интересен Катар для отечественного агропромышленного комплекса, а также, чем аграрная отрасль Украины интересна Катара, изданию "Комментарии" рассказала аналитик Ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.
Украина и Катар договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства
По мнению эксперта, в Катаре очень слабо развито сельское хозяйство и страна самостоятельно может обеспечивать не более 10% потребностей страны в пищевых продуктах. Соответственно, остальное продовольствие импортируется. Поэтому подписанный Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства между Катаром и Украиной следует рассматривать как укрепление позиций украинских товаропроизводителей на данном рынке сбыта.
Напомним, во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар, было подписано 13 двусторонних документов, а также два коммерческих контракта. Среди проектов — совместные инвестиции в разведку добычи газа в Украине, поставки сжиженного газа из Катара. Эксперты оценили для издания "Комментарии", насколько реалистичны украино-катарские энергетические проекты.
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