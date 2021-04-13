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Главная Новости Бизнес Агро Украина и Катар договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства: что изменится для нашей страны
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Украина и Катар договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства: что изменится для нашей страны

Аналитик УКАБ Светлана Литвин рассказала, что, скорее всего, будет экспортировать Украина в Катар

сегодня, 20:34
Автор:

Татьяна Веремеева

Во время визита украинской делегации в Катар, среди прочих, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством муниципалитетов и окружающей среды Государства Катар о сотрудничестве в области сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов. Чем интересен Катар для отечественного агропромышленного комплекса, а также, чем аграрная отрасль Украины интересна Катара, изданию "Комментарии" рассказала аналитик Ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.

Украина и Катар договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства: что изменится для нашей страны

Украина и Катар договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства

По мнению эксперта, в Катаре очень слабо развито сельское хозяйство и страна самостоятельно может обеспечивать не более 10% потребностей страны в пищевых продуктах. Соответственно, остальное продовольствие импортируется. Поэтому подписанный Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства между Катаром и Украиной следует рассматривать как укрепление позиций украинских товаропроизводителей на данном рынке сбыта.

"В 2020 году сотрудничество Украины с Катаром касались поставки таких видов продукции как ячмень (28% общего экспорта в Катар), пшеница (22%), курятина (1%), кукуруза (3%), яйца куриные (13%) и подсолнечное масло (78%). Это сильные экспортные позиции Украины и можно рассчитывать на увеличение их поставок в данную страну. Особенно это касается таких видов продукции, как мясо птицы и яйца куриные, где украинский товаропроизводитель имеет потенциал для наращивания объемов производства и пока недостаточно представлен в Катаре", — отмечает Светлана Литвин.

Напомним, во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар, было подписано 13 двусторонних документов, а также два коммерческих контракта. Среди проектов — совместные инвестиции в разведку добычи газа в Украине, поставки сжиженного газа из Катара. Эксперты оценили для издания "Комментарии", насколько реалистичны украино-катарские энергетические проекты.


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