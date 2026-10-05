Украина рискует резко сократить посевы: почему теперь все зависит от Европы

Украинский аграрный сектор оказался перед серьезной проблемой: внутри страны накапливаются запасы зерна и растительного масла, тогда как найти покупателей на всю произведенную продукцию становится все сложнее. Если экспорт в Европу не удастся увеличить, посевные площади в Украине могут сократиться почти на 40%, пишет Politico.

Посевная. Фото: из открытых источников

О последствиях такой ситуации заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. По его словам, фермеры уже сталкиваются с дефицитом средств, которые необходимы для подготовки и проведения посевной кампании.

Проблема возникает из-за сочетания нескольких факторов. Украина остается крупным производителем аграрной продукции, однако война серьезно нарушила привычную логистику и экспортные маршруты. При этом внутренний рынок не способен полностью поглотить объемы зерна и масла, которые производят украинские хозяйства.

Наличие непроданных запасов напрямую влияет на финансовое состояние аграриев. Если фермер не может вовремя реализовать урожай, у него остается меньше ресурсов для закупки семян, топлива, удобрений и других необходимых материалов. В результате следующая посевная оказывается под угрозой.

Особенно важным направлением для украинского сельского хозяйства остается европейский рынок. Именно увеличение поставок в страны ЕС, по оценке украинской стороны, способно частично снять давление с внутреннего рынка и обеспечить производителям необходимый денежный поток.

Однако доступ украинской аграрной продукции к рынкам ЕС остается политически чувствительным вопросом. Европейские фермеры неоднократно выступали против усиления конкуренции со стороны Украины, а отдельные страны добивались ограничений на импорт.

Если экспортные возможности не будут расширены, последствия могут выйти далеко за пределы отдельных хозяйств. Сокращение посевных площадей означает потенциальное снижение будущего урожая, уменьшение валютных поступлений и дальнейшее давление на один из ключевых секторов украинской экономики.

Для аграриев вопрос доступа к европейскому рынку поэтому становится не просто вопросом продаж, а условием сохранения нынешних масштабов производства.

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