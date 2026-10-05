Україна ризикує різко скоротити посіви: чому тепер все залежить від Європи

Український аграрний сектор став перед серйозною проблемою: усередині країни накопичуються запаси зерна та олії, тоді як знайти покупців на всю вироблену продукцію стає дедалі складніше. Якщо експорт до Європи не вдасться збільшити, посівні площі в Україні можуть скоротитись майже на 40%, пише Politico.

Посівна. Фото: з відкритих джерел

Про наслідки такої ситуації заявив Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. За його словами, фермери вже стикаються з дефіцитом коштів, необхідних для підготовки та проведення посівної кампанії.

Проблема виникає через поєднання кількох факторів. Україна залишається великим виробником аграрної продукції, проте війна серйозно порушила звичну логістику та експортні маршрути. При цьому внутрішній ринок не здатний повністю поглинути обсяги зерна та олії, які виробляють українські господарства.

Наявність непроданих запасів безпосередньо впливає фінансовий стан аграріїв. Якщо фермер не може вчасно реалізувати врожай, він залишається менше ресурсів для закупівлі насіння, палива, добрив та інших необхідних матеріалів. В результаті наступна посівна опиняється під загрозою.

Особливо важливим напрямком для українського сільського господарства є європейський ринок. Саме збільшення поставок до країн ЄС, за оцінкою української сторони, здатне частково зняти тиск із внутрішнього ринку та забезпечити виробникам необхідний грошовий потік.

Однак доступ української аграрної продукції до ринків ЄС залишається політично чутливим питанням. Європейські фермери неодноразово виступали проти посилення конкуренції з боку України, а окремі країни вимагали обмежень на імпорт.

Якщо експортні можливості не буде розширено, наслідки можуть вийти далеко за межі окремих господарств. Скорочення посівних площ означає потенційне зниження майбутнього врожаю, зменшення валютних надходжень та подальший тиск на один із ключових секторів української економіки.

Для аграріїв питання доступу до європейського ринку тому стає просто питанням продажів, а умовою збереження нинішніх масштабів виробництва.

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