Украинцев предупреждают о самом худшем: будет ли голод в Украине в 2027 году

Полномасштабная война в Украине длится 5-й год, значительно дорожает горючее, не хватает специалистов, случаются резки смены погодных условий – все это может негативно повлиять на продовольственную безопасность. Уже появляется информация о возможном голоде в Украине и мире в 2027 году. Портал "Комментарии" обратился к искусственному интеллекту, чтобы оценить риски.

Чат-бот Copilot считает, что массового голода в Украине в 2027 году не будет. Однако локальные кризисы в прифронтовых и экономически уязвимых регионах возможны и потребуют помощи. У Украины есть ресурсы и международная поддержка, чтобы избежать общенационального голода. Но в приоритете – восстановление доступа к полям, защита доходов уязвимых домохозяйств и поддержка логистики экспорта. На глобальном уровне наибольшие риски остаются в странах с сочетанием войны, экономического краха и климатических катастроф – например, Судан, Йемен, Южный Судан.

Чат-бот Chat GPT отмечает, что для Украины важнейшей угрозой является не физическое отсутствие пищи, а ее доступность. Разрушение инфраструктуры, инфляция и неравномерное распределение ресурсов могут создавать ощущение дефицита даже при достаточных объемах производства. В 2027 году Украине скорее угрожает социально-экономическое продовольственное напряжение, а не голод в классическом понимании. Ключом к стабильности есть поддержка агросектора, логистика и социальные программы. Самые большие риски голода в мире сосредоточены не в Европе, а в странах Африки и Азии. Критическая ситуация остается в Судане, Сомали, Афганистане, Йемене и Гаити, где объединяются климатические катастрофы, войны и бедность.

Чат-бот Deepseek считает, что массового голода в Украине в будущем году не будет. Украинский аграрный сектор адаптировался к реалиям войны, а международная поддержка помогает критической инфраструктуре. Государство имеет стратегические запасы зерна и сохраняет статус одной из крупных "житниц". Однако чат-бот предупреждает об угрозах и рисках – может подорожать мясо и растительное масло на фоне дефицита отдельных культур. Глобальные риски смещаются в Африку и на Ближний Восток. Самая большая опасность голода в 2027 году будет угрожать Сомали, Эфиопии, Йемену и Афганистану. Там высокие цены сочетаются с локальными засухами и государственными коллапсами.

Чат-бот Gemini отметил, что тотальный голод в Украине в 2027 году маловероятен. Правительство имеет высокий уровень самообеспечения базовыми продуктами. Однако существуют серьезные риски удорожания пищевых продуктов. Из-за роста расходов на топливо и дефицита рабочей силы цены на продукты могут оставаться высокими. Это ограничит доступность качественной пищи для уязвимых слоев населения. Прогноз для Украины умеренно оптимистичен, если будет продолжаться международная поддержка и реализация государственных стратегий безопасности.

В мировом масштабе ситуация гораздо острее. Наибольшие риски голода в 2027 году прогнозируются в странах, где конфликты накладываются на экологические катастрофы: Судан и Южный Судан, Газа (Палестина), Йемен, Гаити и Мали.

В заключении прогнозы чат-ботов сводятся к тому, что для украинцев 2027-й может стать годом дорогих продуктов. К тому же из-за повышения цен, которые прогнозируют чат-боты Deepseek и Gemini, качественную еду смогут себе позволить далеко не все украинцы. Однако нельзя не отметить приятную новость – продукты все же будут. Угроза голода, по прогнозу ИИ, минимальна благодаря самодостаточности сельского хозяйства. Проблемы с продовольствием, как прогнозируют чат-боты, в 2027 году затронут страны за пределами Европы.

Напомним: портал "Комментарии" писал о прогнозе ИИ по удару "Орешником" по Украине.



