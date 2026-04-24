Українців попереджають про найгірше: чи буде голод в Україні у 2027 році

Повномасштабна війна в Україні триває 5-й рік, значно дорожчає пальне, не вистачає спеціалістів, трапляються різки зміни погодних умов — все це може негативно вплинути на продовольчу безпеку. Уже з’являється інформація про можливий голод в Україні та світі у 2027 році. Портал “Коментарі” звернувся до штучного інтелекту, щоб оцінити ризики.

Голод. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot вважає, що масового голоду в Україні у 2027 році не буде. Проте локальні кризи в прифронтових та економічно вразливих регіонах можливі й вимагатимуть допомоги. Україна має ресурси та міжнародну підтримку, щоб уникнути загальнонаціонального голоду. Але в пріоритеті — відновлення доступу до полів, захист доходів вразливих домогосподарств та підтримка логістики експорту. На глобальному рівні найбільші ризики залишаються в країнах з поєднанням війни, економічного краху та кліматичних катастроф — наприклад, Судан, Ємен, Південний Судан.

Чат-бот Chat GPT зазначає, що для України найважливішою загрозою є не фізична відсутність їжі, а її доступність. Руйнування інфраструктури, інфляція, та нерівномірний розподіл ресурсів можуть створювати відчуття дефіциту навіть при достатніх обсягах виробництва. У 2027 році Україні швидше загрожує соціально-економічна продовольча напруга, а не голод у класичному розумінні. Ключем до стабільності є підтримка агросектору, логістика та соціальні програми. Найбільші ризики голоду у світі зосереджені не в Європі, а в країнах Африки та Азії. Критична ситуація залишається у Судані, Сомалі, Афганістані, Ємені та Гаїті, де поєднуються кліматичні катастрофи, війни та бідність.

Чат-бот Deepseek вважає, що масового голоду в Україні у наступному році не буде. Український аграрний сектор адаптувався до реалій війни, а міжнародна підтримка допомагає критичній інфраструктурі. Держава має стратегічні запаси зерна та зберігає статус одного із великих "житниць". Однак чат-бот попереджає про загрози та ризики — може подорожчати м'ясо та олія на фоні дефіциту окремих культур. Глобальні ризики зміщуються в Африку та Близький Схід. Найбільша небезпека голоду у 2027 році загрожуватиме Сомалі, Ефіопії, Ємену та Афганістану. Саме там високі ціни поєднуються з локальними посухами та державними колапсами.

Чат-бот Gemini зазначив, що тотальний голод в Україні у 2027 році малоймовірний. Держава має високий рівень самозабезпечення базовими продуктами. Проте існують серйозні ризики здорожчання харчових продуктів. Через зростання витрат на пальне та дефіцит робочої сили ціни на продукти можуть залишатися високими. Це обмежить доступність якісної їжі для вразливих верств населення. Прогноз для України є помірно оптимістичним, якщо буде продовжуватися міжнародна підтримка та реалізація державних стратегій безпеки.

У світовому масштабі ситуація значно гостріша. Найбільші ризики голоду у 2027 році прогнозуються в країнах, де конфлікти накладаються на екологічні катастрофи: Судан та Південний Судан, Газа (Палестина), Ємен, Гаїті та Малі.

У висновку прогнози чат-ботів зводяться до того, що для українців 2027-й може стати роком дорогих продуктів. До того ж через злет цін, які прогнозують чат-боти Deepseek та Gemini, якісну їжу зможуть собі дозволити далеко не всі українці. Проте не можна не відзначити приємну новину — продукти вже ж будуть. Загроза голоду, за прогнозом ШІ, мінімальна завдяки самодостатності сільського господарства. Проблеми з продовольством, як прогнозують чат-боти, у 2027 році торкнуться країн за межами Європи.

