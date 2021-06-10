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Украинским аграриям могут позволить выращивать каннабис

Правда, речь идет об использовании растения исключительно для медицинских целей

сегодня, 11:06
Автор:

Корольова Аліна

Украинским аграриям дадут "зеленый свет" для выращивания медицинского каннабиса. Разрешение планируют предоставить в ближайшее время. Об этом рассказал председатель подкомитета Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий, выступая спикером на IV Агрополитическом форуме в рамках 33-й Международной агропромышленной выставки "AGRO 2021".

Украинским аграриям могут позволить выращивать каннабис

Аграрии смогут выращивать каннабис. Фото: unsplash.com

Он уточнил, что аграрии смогут выращивать растение только в закрытых помещениях и только для медицинских целей. Также будет разрешен медицинский каннабис, который содержит каннабидиол.

По словам Заблоцкого, каннабидиол является добавкой, которую используют в многих продуктах, и она приносит большие прибыли аграриям в других странах.


 Что известно о легализация марихуаны в Украине

Издание "Комментарии" писало о том, что в Украине разрешили использование некоторых лекарственных средств на основании канабиноидов, но для медицинских целей. Это подтверждается соответствующим постановлением Кабмина от 7 апреля 2021 года.

Согласно документу, в список контролируемых внесли препараты Дронабинол, Набилон и Набиксимолс. Однако, по мнению экспертов, полной легализации медицинской марихуаны пока не произошло. Более того, они убеждены, что этого не произойдет еще в течение долгого времени. Даже нынешнее постановление КМУ вызвало немало критики.

В частности, глава благотворительной организации "100% Жизнь" Дмитрий Шерембей заявлял, что Минздрав таким образом  поддержало двух производителей синтетического каннабиса, вместо того, чтобы предоставить возможность всем пациентам лечиться лекарствами на основе настоящего медицинского каннабиса. К тому же, такие препараты стоили бы дешевле, убежден Шерембей.


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Источник: https://kurkul.com/news
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