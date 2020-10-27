Урожай кукурузы в 2020 году оказался почти вполовину меньше от прогнозируемого

Украинские аграрии в нынешнем сезоне намолотили 4,5 млн т кукурузы с 3,07 млн га, что составляет 56% от прогнозируемого урожая этой культуры. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



Всего по состоянию на 26 октября аграрии уже собрали 66,8 млн тонн основных культур на площади 21,03 млн га, из которых 50,5 млн тонн – зерновые и зернобобовые культуры (84% от прогнозированного урожая). Аграрии уже собрали:

- проса – 240 тыс. тонн (98% от прогнозируемого урожая);

— гречихи – 99 тыс. тонн (97%);

— подсолнечника – 11,6 млн тонн (92%);

— сои – 2,2 млн тонн (80%);

— кукурузы – 14,5 млн тонн (56%).

Также в этом сезоне аграрии собрали только 41% от прогнозируемого урожая сахарной свеклы – 3,7 млн тонн.

Напомним, по итогам января-августа текущего года уровень производства сельскохозяйственной продукции в Украине сократился почти на 10%. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины. Ситуация обусловлена рядом факторов, включая накрывший весь мир коронакризис. Портал "Комментарии" разбирался в особенностях урожая этого года, а также – в грядущих ценах на сельхозпродукцию.

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