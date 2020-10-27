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Главная Новости Бизнес Агро Урожай кукурузы в 2020 году оказался почти вполовину меньше от прогнозируемого
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Урожай кукурузы в 2020 году оказался почти вполовину меньше от прогнозируемого

Низкий урожай в нынешнем году аграрии связывают с засухой во многих регионах в начале лета

сегодня, 23:09
Автор:

Татьяна Веремеева

Украинские аграрии в нынешнем сезоне намолотили 4,5 млн т кукурузы с 3,07 млн га, что составляет 56% от прогнозируемого урожая этой культуры. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Урожай кукурузы в 2020 году оказался почти вполовину меньше от прогнозируемого

Всего по состоянию на 26 октября аграрии уже собрали 66,8 млн тонн основных культур на площади 21,03 млн га, из которых 50,5 млн тонн – зерновые и зернобобовые культуры (84% от прогнозированного урожая). Аграрии уже собрали:

- проса – 240 тыс. тонн (98% от прогнозируемого урожая);
— гречихи – 99 тыс. тонн (97%);
— подсолнечника – 11,6 млн тонн (92%);
— сои – 2,2 млн тонн (80%);
— кукурузы – 14,5 млн тонн (56%).

Также в этом сезоне аграрии собрали только 41% от прогнозируемого урожая сахарной свеклы – 3,7 млн тонн.

Напомним, по итогам января-августа текущего года уровень производства сельскохозяйственной продукции в Украине сократился почти на 10%. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины. Ситуация обусловлена рядом факторов, включая накрывший весь мир коронакризис. Портал "Комментарии" разбирался в особенностях урожая этого года, а также – в грядущих ценах на сельхозпродукцию.


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