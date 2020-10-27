Урожай кукурузы в 2020 году оказался почти вполовину меньше от прогнозируемого

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Татьяна Веремеева
Украинские аграрии в нынешнем сезоне намолотили 4,5 млн т
кукурузы с 3,07 млн га, что составляет 56% от прогнозируемого урожая этой
культуры. Об этом свидетельствуют данные
Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Всего по состоянию на 26 октября аграрии уже собрали 66,8
млн тонн основных культур на площади 21,03 млн га, из которых 50,5 млн тонн – зерновые
и зернобобовые культуры (84% от прогнозированного урожая). Аграрии уже собрали:
- проса – 240 тыс. тонн (98% от прогнозируемого урожая);
— гречихи – 99 тыс. тонн (97%);
— подсолнечника – 11,6 млн тонн (92%);
— сои – 2,2 млн тонн (80%);
— кукурузы – 14,5 млн тонн (56%).
Также в этом сезоне аграрии собрали только 41% от
прогнозируемого урожая сахарной свеклы – 3,7 млн тонн.
Напомним, по итогам января-августа текущего года уровень
производства сельскохозяйственной продукции в Украине сократился почти на 10%.
Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины. Ситуация
обусловлена рядом факторов, включая накрывший весь мир коронакризис. Портал
"Комментарии" разбирался в особенностях урожая этого года, а также – в
грядущих ценах на сельхозпродукцию.
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