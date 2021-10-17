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В Минагро назвали среднюю цену гектара земли в Украине

Самая дорогая земля в Киевской области

сегодня, 12:30
Автор:

Елизавета Черных

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко, цена гектара земли в стране колеблется в среднем пределах 33 тысяч гривен, передает agronews.ua.

В Минагро назвали среднюю цену гектара земли в Украине

В Минагро назвали среднюю цену гектара земли в Украине - фото из открытых источников

"Если мы делаем средневзвешенную стоимость одного гектара земли для ведения товарного сельскохозяйственного производства, тогда речь идет о 32 тысяч 857 гривен. А если говорим о средневзвешенной стоимости для ведения личного крестьянского хозяйства, речь идет о 33 тысячах гривен ", — сообщил глава Минагро. 

Министр также добавил, что разделение стоимости земли было сделано, чтобы лучше понимать ценообразование на земельные участки сельхозназначения. Ведь если взять общее количество земельных транзакций, то средняя стоимость выше 40 тысяч гривен, одна здесь учитывается стоимость гектара в Киевской области (более 240 тысяч). Вероятно, эта земля не будет использоваться покупателем для потребностей сельского хозяйства. 

Кроме того, Лещенко добавил, что общее количество проданной земли в Украине составляет более 70 тысяч гектаров. 

Напомним, что с 1 июля в Украине заработал рынок земли. С его введением в стране был снят мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 

Ранее в материале издания "Комментарии", где самая дорогая и дешевая земля в Украине. Так, известно, что дешевле всего гектар обходится покупателям в Кировоградской области. Здесь за участок просят около 3,5 тысяч гривен.   

Однако эксперты в области земельных отношений, и сам министр Лещенко, считают, что цены на черноземы будут увеличиваться в дальнейшем. 



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Источник: https://agronews.ua/news/stalo-vidomo-yaka-serednya-czina-odnogo-gektara-zemli-v-ukrayini/
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