В НАПК придумали, как бороться с коррупцией в земельной сфере: мнение эксперта

Язык
Coinspot 13.03.2021
BTC/USD
61585.92
ETH/USD
1933.38
LTC/USD
229.07
НБУ 13.03.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)
выявило наиболее распространенные коррупционные
схемы в земельной сфере. Исследовали механизмы и законодательные пробелы,
через которые сейчас реализуют коррупционные схемы для незаконного обогащения.
Рынок земли. Фото из открытых источников
Так, самыми распространенными источниками коррупционных рисков в
НАПК считают:
-
несовершенство нормативного регулирования;
— отсутствие эффективных механизмов реагирования;
— дискреционные полномочия органов власти;
— противоречие законодательных норм;
— отсутствие надлежащего учета земель.
Чтобы
уменьшить коррупцию в земельной сфере в НАПК предлагают:
-трансформировать
процедуру бесплатной приватизации в другие формы государственной поддержки
незащищенных слоев населения;
- передать
контрольные функции в сфере землеустройства от Госгеокадастра в органы местного
самоуправления;
- перевести
проведение земельных торгов в электронную торговую систему, которая исключит
контакты между участниками и организаторами во время аукциона и заменит
субъективные решения человека на автоматические действия электронной площадки;
- ввести
электронную процедуру регистрации земельных участков;
- создать
единый открытый реестр арендованного коммунального имущества, в котором будет
вся информация в открытом доступе об условиях и сроках аренды земельных
участков государственной и коммунальной собственности;
- установить
ставки арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной
собственности на базе их рыночной стоимости, прекратив практику
"индивидуального" определение для каждого отдельного землепользователя;
- ввести
экономическую процедуру изменения целевого назначения с установлением
обязательной компенсации в бюджет разницы стоимости, которую должен оплатить
собственник или пользователь земельного участка при смене целевого назначения;
- конкретизировать
основания для лишения инженера-землеустроителя квалификационного сертификата;
- внедрить
обязательное страхование ответственности разработчиков документации по
землеустройству;
- запретить
заключать договоры о совместной деятельности на землях государственных и
коммунальных учреждений и предприятий, которым предоставили земли по праву
постоянного пользования;
- полноценно
запустить интернет-ресурс для мониторинга оборота земель, на котором будут
подлежать открытому обнародованию все геопространственные данные, имеющиеся в
распоряжении органов государственной власти и местного самоуправления.
Насколько эффективными могут быть предложенные НАПК меры по борьбе
с коррупцией в земельной сфере, изданию "Комментарии" рассказала эксперт
по земельным вопросам ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Эллина Юрченко.
По словам Эллины Юрченко, НАПК рекомендует комплекс мер по борьбе
с коррупцией в земельной сфере, которые могут быть вполне эффективными при
наличии политической воли и отсутствия сопротивления компетентных
государственных органов, территориальных общин и общества в их реализации.
Эллина Юрченко отмечает, что дискуссии по ликвидации таких
явлений, как право постоянного пользования и бесплатная приватизация земель,
ведутся давно.
Напомним, рынок земли в Украине должен заработать уже 1 июля нынешнего года. Генеральный директор ассоциации УКАБ Роман Сластен рассказал порталу "Комментарии", что до этого времени отечественным властям необходимо принять несколько важных законопороектов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости