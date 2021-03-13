В НАПК придумали, как бороться с коррупцией в земельной сфере: мнение эксперта

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило наиболее распространенные коррупционные схемы в земельной сфере. Исследовали механизмы и законодательные пробелы, через которые сейчас реализуют коррупционные схемы для незаконного обогащения.



Рынок земли. Фото из открытых источников

Так, самыми распространенными источниками коррупционных рисков в НАПК считают:

- несовершенство нормативного регулирования;

— отсутствие эффективных механизмов реагирования;

— дискреционные полномочия органов власти;

— противоречие законодательных норм;

— отсутствие надлежащего учета земель.

Чтобы уменьшить коррупцию в земельной сфере в НАПК предлагают:

-трансформировать процедуру бесплатной приватизации в другие формы государственной поддержки незащищенных слоев населения;

- передать контрольные функции в сфере землеустройства от Госгеокадастра в органы местного самоуправления;

- перевести проведение земельных торгов в электронную торговую систему, которая исключит контакты между участниками и организаторами во время аукциона и заменит субъективные решения человека на автоматические действия электронной площадки;

- ввести электронную процедуру регистрации земельных участков;

- создать единый открытый реестр арендованного коммунального имущества, в котором будет вся информация в открытом доступе об условиях и сроках аренды земельных участков государственной и коммунальной собственности;

- установить ставки арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности на базе их рыночной стоимости, прекратив практику "индивидуального" определение для каждого отдельного землепользователя;

- ввести экономическую процедуру изменения целевого назначения с установлением обязательной компенсации в бюджет разницы стоимости, которую должен оплатить собственник или пользователь земельного участка при смене целевого назначения;

- конкретизировать основания для лишения инженера-землеустроителя квалификационного сертификата;

- внедрить обязательное страхование ответственности разработчиков документации по землеустройству;

- запретить заключать договоры о совместной деятельности на землях государственных и коммунальных учреждений и предприятий, которым предоставили земли по праву постоянного пользования;

- полноценно запустить интернет-ресурс для мониторинга оборота земель, на котором будут подлежать открытому обнародованию все геопространственные данные, имеющиеся в распоряжении органов государственной власти и местного самоуправления.

Мнение эксперта

Насколько эффективными могут быть предложенные НАПК меры по борьбе с коррупцией в земельной сфере, изданию "Комментарии" рассказала эксперт по земельным вопросам ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Эллина Юрченко.

По словам Эллины Юрченко, НАПК рекомендует комплекс мер по борьбе с коррупцией в земельной сфере, которые могут быть вполне эффективными при наличии политической воли и отсутствия сопротивления компетентных государственных органов, территориальных общин и общества в их реализации.

"Такие меры, как передача контрольных функций в сфере землеустройства, проведения земельных торгов в электронную торговую систему, внедрение обязательного страхования ответственности разработчиков документации по землеустройству, должны быть внедрены в ближайшее время. А вот такие мероприятия, как трансформация процедуры бесплатной приватизации земель и урегулирования вопроса незаконного распоряжения землями государственной собственности, находящимися в постоянном пользовании у госпредприятий, требуют, прежде всего, разработки дополнительных законопроектов", – подчеркивает представитель УКАБ.

Эллина Юрченко отмечает, что дискуссии по ликвидации таких явлений, как право постоянного пользования и бесплатная приватизация земель, ведутся давно.

"Что касается первого, в Верховной Раде Украины уже рассматривается концепция соответствующего законопроекта. А вот насчет второго, то инициировать рассмотрение такой политически неприглядной концепции как ликвидация бесплатной приватизации земель, никто не спешит", — отмечает эксперт по земельным вопросам УКАБ.

Напомним, рынок земли в Украине должен заработать уже 1 июля нынешнего года. Генеральный директор ассоциации УКАБ Роман Сластен рассказал порталу "Комментарии", что до этого времени отечественным властям необходимо принять несколько важных законопороектов.

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