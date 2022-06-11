В Украине изменились цены на популярные овощи: что подорожало больше всего

В украинских супермаркетах за последний месяц выросли цены на некоторые овощи, а несколько видов овощей, наоборот, стали дешевле. Об этом сообщается на сайте Минфин.

Цены на овощи в Украине. Фото из открытых источников

Так, в период с мая по июнь в цене стал дороже лук. По информации источника, репчатый лук подорожал на четыре гривны и сейчас его цена составляет 24,67 грн за 1 кг. А синий лук изменился в цене с 47,07 грн до 53,45 грн за один килограмм.

Цены в крупных супермаркетах:

Лук репчатый

Auchan — 23,90 грн.

Novus — 23,99 грн.

Varus — 20,90 грн.

Megamarket — 29,90 грн.

Лук синий

Novus — 54,99 грн.

Auchan — 51,90 грн.

Морковь за месяц в супермаркетах стала дороже более чем на семь гривен. Сейчас килограмм обойдется покупателям в среднем в 28,95 грн.

Цены в супермаркетах:

Auchan — 26,90 грн.

Novus — 27,99 грн.

Megamarket — 35,00 грн.

Varus — 25,90 грн.

Средняя стоимость одного килограмма огурцов на сегодняшний день составляет 53,99 грн/кг. Гладкие огурцы подешевели за месяц с 79,88 грн/кг до 53,99 грн/кг. Тепличные огурцы изменились в цене с 70,31 гривен до 55 гривен за килограмм.

Цены в супермаркетах:

Огурцы тепличные

Auchan — 59,80 грн.

Metro — 64,96 грн.

Varus — 39,90 грн.

Megamarket — 65,00 грн.

Также за месяц в Украине изменились цены на капусту. Молодая капуста подешевела с 50,96 гривен до 38,90 грн/кг. А белокочанная капуста, наоборот, стала дороже. В мае цена за килограмм составляла 25,69 гривны, а в июне — 38,20 гривны за 1 кг.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине хотят сажать за спекуляции с ценами. Что это значит и к чему готовится власть, читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Украине резко упала цена главного продукта для борщевого набора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!