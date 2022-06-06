В Украине хотят сажать за спекуляции с ценами: что это значит – к чему готовится власть

В Верховную Раду внесли законопроект №7425 о введении уголовной ответственности за нарушение в сфере формирования цен и тарифов на социально значимые товары и товары военного назначения. Как оцениваете данные предложения? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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Следует искать компромиссные с бизнесом варианты, при которых последний на время отказывался бы от цели получения прибыли в условиях военного времени

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля считает, что данный законопроект выглядит актуальным, более того – востребованным уже достаточно продолжительное время.

"В условиях войны нельзя рассчитывать на полноценное функционирование рыночной экономики, внутреннего рынка – без государственного регулирования. Как мы увидели в последние недели, механизмы ценообразования приводят к тому, что согласно рыночной логике, соль резко подорожала – из-за того, что есть высокая вероятность прекращения ее добычи в Соледаре — на Донбассе, где идут боевые действия. В условиях войны государство посредством контроля за торговыми надбавками должно регулировать цены. И таким образом удерживать под контролем социально-экономическую ситуацию. Если этого не будет, то неконтролируемые процессы ценообразования в условиях военного времени быстро приведут к коллапсу государственности", – поясняет эксперт.

По его мнению, не могут отдельные предприниматели в столь сложное для всех время устанавливать высокие цены, опираясь лишь на такой фактор как уменьшение предложения тех или иных товаров.

"Доходы населения не растут, покупательная способность уменьшается. А чрезмерные надбавки, действительно, должны быть приравнены к мародерству, к саботажу против государства", – подчеркивает Владимир Воля.

В то же время, продолжает он, есть риск негативных моментов. К примеру, будут ли адекватными надбавки, которые устанавливаются Кабмином?

"Кроме того, если речь идет о тех сетях, о тех оптовых поставщиках, которые будут нарушать "ценовую дисциплину", возможно, есть смысл карать их не только уголовными сроками, – отмечает эксперт. – А, допустим, предусмотреть перевод под временное государственное управление тех или иных торговых сетей, оптовых фирм и так далее. Следует искать компромиссные с бизнесом варианты, при которых последний на время отказывался бы от цели получения прибыли в условиях военного времени – в обмен на то, чтобы не привлекаться к уголовной ответственности".

Как только военное положение будет отменено, этот закон следует отменить тоже

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько считает, что законопроект 7425 об уголовной ответственности за нарушение формирования цен и тарифов на социальные товары и услуги, а также на товары военного значения, следует приветствовать, но – только в пределах военного положения.

"Как только военное положение будет отменено, этот закон следует отменить тоже, – уверен эксперт. – Поскольку страна должна перейти с военных рельсов на нормальные рыночные, где цены и тарифы формирует рынок, а государство может влиять на них, но совсем другими методами".

Также Владимир Манько отмечает, что власть, предлагая такой закон, очевидно, предполагает ухудшение социально-экономического положения вследствие затягивания войны.

"Основные локомотивы украинской экономики – металлургия и аграрка больше всего пострадали от войны, – напоминает эксперт. – Специалисты уже говорят об уменьшении ВВП Украины на 30% по состоянию на данный момент. К осени, перед отопительным сезоном ситуация будет еще хуже – возможны перебои с электричеством, теплом, продовольствием".

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