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В Украине массово продают фальсификат масла: иногда добавляют антибиотики

Зачастую продукцию подделывают с помощью отходных жиров животного происхождения

сегодня, 09:58
Автор:

Елизавета Черных
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На различных сегментах украинского рынка процент поддельной продукции варьируется от 20 до 80%. При чем фальсифицированное масло продают не только на развес, а и в крупных украинских супермаркетах и магазинах. По данным Госпродпотребслужбы, такая продукция даже встречается в учебных заведениях. Об этом пишет издание OBOZREVATEL. 

В Украине массово продают фальсификат масла: иногда добавляют антибиотики

В Украине массово продают фальсификат масла - фото из открытых источников

Глава центра экспертиз "Тест" Валентин Безрукий объясняет, что сливочное масло-фальсификат определить нелегко. Тем более, если уровень растительных жиров в нем менее 10%. Такое не всегда подвластно даже профессионалам. 

В издании отмечают, что в текущем году продукция многих популярных производителей в Украине не смогла пройти проверки Госпродпотребслужбы. Речь идет о "Богодуховском молзаводе", "Белоцерковской агропромышленной группе", фирме "Люстдорф" и других. В их масле были найдены растительные жиры. 

Глава правления "Споживча довіра" Елена Куликова отмечает, что фальсифицировать сливочное масло качественными жирами нерентабельно, поэтому продукцию подделывают с помощью отходных жиров животного происхождения. 

"Это все перерабатывается, и уже эти новые жиры, которые создает наша промышленность, попадают в масло", — отмечает специалист. 

Иногда в молочке, в том числе и масле, можно встретить антибиотики. Это чревато выработкой чувствительности к препарату — потом, когда человеку необходимо будет принимать антибиотик для лечения, он может не оказать нужного действия. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что перед новогодними и рождественскими праздниками недобросовестные продавцы пытаются обманывать доверчивых граждан. Наиболее распространенным в канун Нового года являются поддельные красная икра, а также фальсифицированный алкоголь. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-massovo-falsifitsiruyut-maslo-nazvanyi-kompanii-narushiteli.htm?_ga=2.74628370.1635591720.1639379784-227395441.1620644266&_gl=1*1owfwjj*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzOTU1MjMwMC40OT
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