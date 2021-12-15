В Украине массово продают фальсификат масла: иногда добавляют антибиотики

На различных сегментах украинского рынка процент поддельной продукции варьируется от 20 до 80%. При чем фальсифицированное масло продают не только на развес, а и в крупных украинских супермаркетах и магазинах. По данным Госпродпотребслужбы, такая продукция даже встречается в учебных заведениях. Об этом пишет издание OBOZREVATEL.

В Украине массово продают фальсификат масла - фото из открытых источников

Глава центра экспертиз "Тест" Валентин Безрукий объясняет, что сливочное масло-фальсификат определить нелегко. Тем более, если уровень растительных жиров в нем менее 10%. Такое не всегда подвластно даже профессионалам.

В издании отмечают, что в текущем году продукция многих популярных производителей в Украине не смогла пройти проверки Госпродпотребслужбы. Речь идет о "Богодуховском молзаводе", "Белоцерковской агропромышленной группе", фирме "Люстдорф" и других. В их масле были найдены растительные жиры.

Глава правления "Споживча довіра" Елена Куликова отмечает, что фальсифицировать сливочное масло качественными жирами нерентабельно, поэтому продукцию подделывают с помощью отходных жиров животного происхождения.

"Это все перерабатывается, и уже эти новые жиры, которые создает наша промышленность, попадают в масло", — отмечает специалист.

Иногда в молочке, в том числе и масле, можно встретить антибиотики. Это чревато выработкой чувствительности к препарату — потом, когда человеку необходимо будет принимать антибиотик для лечения, он может не оказать нужного действия.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что перед новогодними и рождественскими праздниками недобросовестные продавцы пытаются обманывать доверчивых граждан. Наиболее распространенным в канун Нового года являются поддельные красная икра, а также фальсифицированный алкоголь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!