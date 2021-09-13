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В Украине подорожала популярная ягода

Сейчас ягода стоит на 26% больше, нежели в начале сентября

сегодня, 20:03
Автор:

Денис Подставной

За последнюю неделю в стране значительно увеличились цены на голубику, которая, к слову, и так является самой дорогой ягодой на украинском рынке. Об этом сообщает издание SEEDS.

В Украине подорожала популярная ягода

В Украине подорожала голубика. Фото из открытых источников

Источник передает, что сезон голубики в Украине подходит в завершению. Но несмотря на это, спрос на ягоду до сих пор велик. Это в свою очередь влияет на цену.

На прошлой неделе один килограмм голубики обошелся бы в среднем 120 -180 гривен, а это на 26% больше, чем в начале этого месяца. По словам аналитиков портала EastFruit, в прошлом году цены на голубику в этот же период были на 36% больше, нежели сегодня. Снижение стоимости ягоды связано с ростом площадей плантаций. 

Стоит отметить, что в этом году сезон голубики начался едва ли не на две недели позже, чем в 2020-ом. Причиной тому послужили неблагоприятные погодные условия, постоянные ливни, а также очень холодная весна. А вот сезон сбора завершается ровно в такой же период, как и прошлой осенью. 

К слову фермер из Винницкой области поделился секретами о том, как вырастить голубику, чтобы ягоды были большими. По его словам, следует орошать кусты и следить за поливом. Вместе с тем нужно ежегодно подрезать кусты. Также необходимо установить две капельные ленты. Использовать следует минеральные и органические удобрения. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какая ягода стала самой дорогой в Украине в 2021 году. За килограмм этой ягоды на рынке могут попросить до 550 гривен. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине дорожают популярные овощи. Фермеры прокомментировали новые цены. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте


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Источник: https://www.seeds.org.ua/na-26-podorozhchala-loxina-za-ostannij-tizhden/
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