Какая ягода стала самой дорогой в Украине в 2021 году

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Вечканова Елена
Многие фрукты и овощи
этим летом били собственные ценовые рекорды, удивляя покупателей. Анализируя нынешний
ягодный сезон, специалисты из фермерского хозяйства "Эко Берри" назвали самую
дорогую сезонную ягоду, о чем сообщает портал "Агроньюз".
Голубика побила все ценовые рекорды в Украине. Фото из открытых источников
По информации
аналитиков, абсолютной рекордсменкой по "высоте" ценников стала голубика.
Наиболее низкая цена этой ягоды начиналась от 400 гривен за кило. Подобную
стоимость она имела в самом начале лета, несколько первых недель июня.
Сейчас же цена на
голубику значительно повысилась. Если любите это природное лакомство,
готовьтесь оставить достаточно впечатляющую сумму за килограмм ягод. В среднем
стоимость голубики сейчас находится в диапазоне 550 грн/кг.
Такую сумму
просят за отечественную ягоду, однако на украинском рынке найдется и заграничная
ягода. За такую придется заплатить еще дороже — до 700 грн/кг. При этом в
супермаркетах сейчас зачастую преобладает именно импорт, в основном родом из
Нидерландов. Цена разнится в зависимости от точки продажи и регионов, но
минимальная стоимость начинается от 600 грн/кг.
Причина таких
сумасшедших ценников кроется в существующем спросе на голубику. К тому же
некоторые особенности погодных условий могли помешать нормальному сбору урожая.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинцы больше могут не рассчитывать на низкие цены на мед. Как оказалось, в 2021 году медовая продукция значительно подорожала. По сравнению с прошлым сезоном цены поднялись на 50-100 грн/кг. Сколько сейчас производители просят за кило медовой продукции, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, как осенью может измениться стоимость растительного масла на украинских прилавках.
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