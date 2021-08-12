Какая ягода стала самой дорогой в Украине в 2021 году

Многие фрукты и овощи этим летом били собственные ценовые рекорды, удивляя покупателей. Анализируя нынешний ягодный сезон, специалисты из фермерского хозяйства "Эко Берри" назвали самую дорогую сезонную ягоду, о чем сообщает портал "Агроньюз".



Голубика побила все ценовые рекорды в Украине. Фото из открытых источников

По информации аналитиков, абсолютной рекордсменкой по "высоте" ценников стала голубика. Наиболее низкая цена этой ягоды начиналась от 400 гривен за кило. Подобную стоимость она имела в самом начале лета, несколько первых недель июня.

Сейчас же цена на голубику значительно повысилась. Если любите это природное лакомство, готовьтесь оставить достаточно впечатляющую сумму за килограмм ягод. В среднем стоимость голубики сейчас находится в диапазоне 550 грн/кг.

Такую сумму просят за отечественную ягоду, однако на украинском рынке найдется и заграничная ягода. За такую придется заплатить еще дороже — до 700 грн/кг. При этом в супермаркетах сейчас зачастую преобладает именно импорт, в основном родом из Нидерландов. Цена разнится в зависимости от точки продажи и регионов, но минимальная стоимость начинается от 600 грн/кг.

Причина таких сумасшедших ценников кроется в существующем спросе на голубику. К тому же некоторые особенности погодных условий могли помешать нормальному сбору урожая.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинцы больше могут не рассчитывать на низкие цены на мед. Как оказалось, в 2021 году медовая продукция значительно подорожала. По сравнению с прошлым сезоном цены поднялись на 50-100 грн/кг. Сколько сейчас производители просят за кило медовой продукции, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как осенью может измениться стоимость растительного масла на украинских прилавках.

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