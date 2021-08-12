Цена растительного масла скоро изменится: чего ждать украинцам

Украинцы с нетерпением ожидают снижения цен на довольно популярный продукт, которым является обычное подсолнечное масло. Учитывая, что за последний год оно выросло в цене без малого вдвое, уменьшение стоимости многим снимет дополнительное давление на кошелек.



Подсолнечное масло в Украине может подешеветь уже осенью. Фото из открытых источников

Как сообщил "Обозреватель", эксперты считают, что регулятором стоимости растительного (в особенности подсолнечного) масла будет сразу несколько факторов.

К примеру, по словам замруководителя ИК "ПроАгро Групп" Марии Колесник, в первую очередь цена на масло снизится из-за сбора урожая, который начнется уже совсем скоро. Интересно, что в 2021 году аграрии планируют собрать около 16,5 млн тонн подсолнуха, что на 3,1 млн тонн превысит прошлогодний показатель.

При этом не нужно забывать, что повышение-снижение цен на украинских прилавках зависит также и от показателей на мировых рынках. Однако Мария Колесник убеждена, что в данное время ничего не свидетельствует о вероятном изменении стоимости в направлении роста.

Вторая причина, которая значительно влияет на общий ценник бутылки растительного масла, — это общие траты, с которыми встречается аграрий. Это и выращивание подсолнуха, и переработка, и повышение различных тарифов и т.д.

Однако, отметим, что некоторые другие специалисты считают, что снижения цен осенью может и не произойти. Так, по словам экономиста Олега Пендзина, цена за литр продукта уже в следующем сезоне может вырасти до 100 гривен. В чем причина подобных прогнозов, читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" сообщал, что в начале августа в Украине значительно изменилась стоимость некоторых овощей и фруктов. Еще на нашем сайте вы можете узнать, какой, согласно информации экспертов, будет ценовая политика в отношении сахара.

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