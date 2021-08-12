Цена растительного масла скоро изменится: чего ждать украинцам

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Вечканова Елена
Украинцы с
нетерпением ожидают снижения цен на довольно популярный продукт, которым
является обычное подсолнечное масло. Учитывая, что за последний год оно выросло
в цене без малого вдвое, уменьшение стоимости многим снимет дополнительное
давление на кошелек.
Подсолнечное масло в Украине может подешеветь уже осенью. Фото из открытых источников
Как сообщил "Обозреватель",
эксперты считают, что регулятором стоимости растительного (в особенности
подсолнечного) масла будет сразу несколько факторов.
К примеру, по
словам замруководителя ИК "ПроАгро Групп" Марии Колесник, в первую очередь цена
на масло снизится из-за сбора урожая, который начнется уже совсем скоро. Интересно,
что в 2021 году аграрии планируют собрать около 16,5 млн тонн подсолнуха, что
на 3,1 млн тонн превысит прошлогодний показатель.
При этом не нужно
забывать, что повышение-снижение цен на украинских прилавках зависит также и от
показателей на мировых рынках. Однако Мария Колесник убеждена, что в данное
время ничего не свидетельствует о вероятном изменении стоимости в направлении
роста.
Вторая причина, которая значительно влияет на общий ценник бутылки растительного масла, — это общие траты, с которыми встречается аграрий. Это и выращивание подсолнуха, и переработка, и повышение различных тарифов и т.д.
Однако, отметим, что некоторые другие специалисты считают, что снижения цен осенью может и не произойти. Так, по словам экономиста Олега Пендзина, цена за литр продукта уже в следующем сезоне может вырасти до 100 гривен. В чем причина подобных прогнозов, читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" сообщал, что в начале августа в Украине значительно изменилась стоимость некоторых овощей и фруктов. Еще на нашем сайте вы можете узнать, какой, согласно информации экспертов, будет ценовая политика в отношении сахара.
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