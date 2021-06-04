В Украине изменятся цены на сахар: эксперт рассказал, чего ждать

Украинский покупатель уже привык к постоянным изменениям в стоимости продукции. Впрочем, есть некоторые группы товаров, за стоимостью которых мы следим внимательнее, чем за другими. К примеру, сахар. Как рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен, в ближайшее время подорожание сахарного песка украинцам ждать не стоит.

Сахар в июне 2021 года дорожать не должен. Фото из открытых источников

"В связи с прошлогодними погодными условиями, которые существенно повлияли на урожайность, произошло снижение производства сахара в 2020 году до 1,1 млн тонн, из-за чего также возникал определенный дефицит в начале этого года, — говорит эксперт. — Однако этот дефицит удалось перекрыть за счет ранее определенных и согласованных с отраслью инструментов".

Как объясняет Роман Сластен, для этого в начале 2021 года в страну было ввезено 40 тысяч тонн беспошлинного белого сахара из ЕС в рамках соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Также был использован механизм импорта по соответствующим лицензиям сахара-сырца в пределах установленной квоты в 260 тысяч тонн. Как результат, за май 2021 года Украина импортировала 60 тысяч тонн сахара-сырца, который поступил из Бразилии — основного производителя и поставщика сахара из тростника на глобальном рынке.

"Поступление первых партий сахара-сырца уже положительно отразилось на внутреннем рынке, ведь сняло все вопросы по возможному дефициту сахара и загруженности перерабатывающих заводов. Также это стабилизировало цены, — объясняет Сластен. — По состоянию на 1 июня цены на сахар в розницу в среднем составляют 24,9 грн, против 25,5 грн в начале мая".

Дополнительно до конца июня должна быть поставлена партия в 27 тысяч тонн сахара-сырца. По мнению эксперта, это позволит полностью обеспечить внутреннюю потребность Украины в сахаре до нового урожая и продолжит снижать цены.

"Важным моментом сейчас является рост посевных площадей сахарной свеклы в 2021 году на 25,3 тысяч га (до 227,1 тысяч га) по сравнению с 2020 годом. Также, учитывая текущие благоприятные погодные условия, можно ожидать достаточный урожай в этом году, что позволяет ожидать некоторого снижения цен на сентябрь с началом сезона сахароварения", — резюмирует специалист.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, с какими ценами на овощи и фрукты Украины начала июнь. Детали — в нашей публикации.

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