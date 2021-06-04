В Украине изменятся цены на сахар: эксперт рассказал, чего ждать

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Вечканова Елена
Украинский покупатель уже привык к постоянным изменениям в стоимости продукции. Впрочем, есть некоторые группы товаров, за стоимостью которых мы следим внимательнее, чем за другими. К примеру, сахар. Как рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен, в ближайшее время подорожание сахарного песка украинцам ждать не стоит.
Сахар в июне 2021 года дорожать не должен. Фото из открытых источников
Как объясняет Роман Сластен, для этого в начале 2021 года в страну было ввезено 40 тысяч тонн беспошлинного белого сахара из ЕС в рамках соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Также был использован механизм импорта по соответствующим лицензиям сахара-сырца в пределах установленной квоты в 260 тысяч тонн. Как результат, за май 2021 года Украина импортировала 60 тысяч тонн сахара-сырца, который поступил из Бразилии — основного производителя и поставщика сахара из тростника на глобальном рынке.
Дополнительно до конца июня должна быть поставлена партия в 27 тысяч тонн сахара-сырца. По мнению эксперта, это позволит полностью обеспечить внутреннюю потребность Украины в сахаре до нового урожая и продолжит снижать цены.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, с какими ценами на овощи и фрукты Украины начала июнь. Детали — в нашей публикации.
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