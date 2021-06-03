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Главная Новости Бизнес финансы В Украине изменилась стоимость овощей и фруктов: какие цены сейчас
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В Украине изменилась стоимость овощей и фруктов: какие цены сейчас

Минагрополитики объясняет изменение цен погодными условиями, а также отсутствием реального урожая

сегодня, 09:58
Автор:

Елизавета Черных

С прошлого года на территории Украины подешевели овощи, а фрукты наоборот прибавили в стоимости. Такую информацию озвучили в Минагрополитики, пишет ТСН. 

В Украине изменилась стоимость овощей и фруктов: какие цены сейчас

В Украине изменилась стоимость овощей и фруктов - фото из открытых источников

Отмечается, что в апреле 2021 года Министерство зафиксировало уменьшение стоимости лука, капусты и картофеля практически на треть. В то же время цена свеклы и моркови выросла почти в два раза. А вот стоимость фруктов, по данным ведомства, возросла на полпроцента.  Минагрополитики объясняет изменение цен погодными условиями, а также отсутствием реального урожая. 

Так, на сегодняшний день цена лука — 4 грн/кг, капусты — 4 грн/кг, картофеля — 6,50 грн/кг, моркови — 7 грн/кг, свеклы — 8 грн/кг. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что как рассказал нам исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, приблизительно до середины июня, чисел до 15-20, будет продолжаться рост цен на овощи. Примерно в этих датах он остановится, говорит эксперт, и начнется тенденция к его падению. К этому времени на украинский рынок должны начать поступать молодые овощи с открытого грунта отечественного производства.

Цена на мясо во многом зависит от зерна. Если ожидания на зерно и урожай будут хорошими, то и мясо дорожать не будет, отметил эксперт. Впрочем, оно и так не сильно дорожает. Свинина за год почти не подорожала, курятина – немного. Особенно выросла в цене говядина, что объясняется систематическим падением поголовья КРС (крупного рогатого скота). В 1946 году, сразу после войны, в Украине было 8 млн голов КРС. В 1991-м – 26 млн. А сейчас – всего 1,8 млн. Невыгодно, дорого держать КРС.





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Источник: https://tsn.ua/groshi/v-ukrayini-ovochi-stali-deshevshimi-a-frukti-zdorozhchali-yaki-nini-cini-1797223.html
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