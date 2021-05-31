Цены на продукты в Украине: что подорожает в июне

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
"Комментарии" узнали прогноз цен на продукты
на июнь. При каких условиях те или иные продукты станут дороже или дешевле? Ответ
– в нашем материале.
Цены на продукты. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Как рассказал нам исполнительный директор
Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, приблизительно до середины
июня, чисел до 15-20, будет продолжаться рост цен на овощи. Примерно в этих
датах он остановится, говорит эксперт, и начнется тенденция к его падению.
Разница между июньскими и январскими ценами на
овощи, как правило, 60-70%. Эксперт говорит, что сейчас мы фактически имеем пик
цен на овощи.
Так, украинская продукция представлена
парниковыми овощами, что достаточно дорого. Импорт на 30-40% дешевле, чем внутреннее
производство. Те же турецкие томаты, выращенные на открытом грунте, дешевле
продаются у нас, чему украинские парниковые. А украинская парниковая молодая
картошка примерно на 20 грн дороже (60-70 грн за кило), чем турецкая или
египетская, которые продают около 40 грн за кг. При том, что картошка прошлогоднего
урожая стоит сейчас около 15 грн за кило. Но она, добавляет Пендзин, никакая.
Хлеб, по прогнозам эксперта, продолжит дорожать.
В июне – как минимум на 1,5%.
По его словам, подсолнечное масло, показавшее
в этом году рекордный рост цен, если и будет далее дорожать, то незначительно.
Перспективы дальнейшего ценообразования на него, опять же, связаны с урожаем.
Если урожай семечки подсолнечника будет достаточно хорошим, то и цена на
подсолнечное масло пойдет вниз.
Цена на мясо во многом зависит от зерна. И
если ожидания на зерно и урожай будут хорошими, то и мясо дорожать не будет,
отметил эксперт. Впрочем, оно и так не сильно дорожает. Свинина за год почти не
подорожала, куртина – немного. Особенно выросла в цене говядина, что
объясняется систематическим падением поголовья КРС (крупного рогатого скота). В
1946 году, сразу после войны, в Украине было 8 млн голов КРС. В 1991-м – 26 млн.
А сейчас – всего 1,8 млн. Невыгодно, дорого держать КРС.
Ранее сообщалось, что будет с курсом
валют в июне.
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