Курс валют на июнь: что ждет гривну

Летом, зачастую, на валютном рынке не наблюдается резких всплесков. При каких условиях курсы гривны, доллара, евро могут укрепляться или ослабевать в июне? Какие факторы на это могут влиять (политические, экономические, сезонные)? Во что лучше сейчас переводить средства, чтобы не прогадать? Ответы — в материале издания "Комментарии".

Курс валют. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Как рассказал нам руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин, лето — традиционный спокойный период для валютного рынка, поскольку деловая активность в этот период идет на спад, сотрудники уходят в отпуска, компании, как правило, не проводят пересмотра ценовой и зарплатной политик.

"В итоге, исторически в этот период курс гривны минимально колеблется, оставаясь в относительно узком диапазоне. Валютный рынок ищет баланс в сложившихся факторах и, как правило, предложение и спрос сбалансированы", — говорит эксперт.

В тоже время, отмечает аналитик, в каждый период времени есть дестабилизирующие факторы, связанные либо с внешним влиянием, либо внутренними ситуативными изменениями (как например заведение валюты под налоговые выплаты, возмещение НДС, закупка большой партии медикаментов, или покупка валюты под закупку энергоносителей).

Сейчас гривна находится под влиянием сразу нескольких трендов, сообщил Шевчишин. Во-первых, действий нерезидентов, которые долгое время были на паузе с покупкой украинских гособлигаций. Во-вторых, напряженность в отношениях с Беларусью и риски конфронтации с РФ. В-третьих, внутренние тренды и ценовые тренды по ключевым экспортным и импортным позициям — руде, металлам, зерну, газу, нефтепродуктам.

Пока суммарно факторы уравновешивают друг друга, считает эксперт. Более того, если нерезиденты активизируются в покупке украинского долга, то при сопутствующих высоких ценах сырья, мы можем увидеть укрепление гривны. Однако, отмечает аналитик, напряженность с РФ и Беларусью сдерживает оптимизм рынка.

"Полагаю, что рынок не выйдет из диапазона 27-28 грн за доллар на протяжении июня, и скорее всего, проведет месяц, если не будет сверхсобытий, находясь в районе 27,5 грн за доллар", — спрогнозировал Андрей Шевчишин.

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