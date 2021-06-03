В Украине изменилась стоимость курятины и яиц: актуальные цены

В Украине отмечают снижение цен на некоторые популярные продукты, в частности на курятину и яйца, пишет издание Gazeta.ua.

В Украине изменилась стоимость курятины и яиц - фото из открытых источников

Сообщается, что еще месяц назад куриные голени стоили 96 грн/кг. Теперь же стоимость кг продукции на 10-20 грн дешевле ( в зависимости от супермаркетах, где продается). Сейчас голени можно приобрести за 63-65 грн/кг.

Если в начале мая цена десятка яиц была порядка 40 грн, то сейчас их стоимость 25-32 грн. В некоторых магазинах их можно купить за 18 грн.

В издании также отмечается, что цена подсолнечного масла, которая еще в апреле вызвала массу возмущений в обществе, не снижается. В общем она колеблется в пределах от 39 до 78 грн/л, в зависимости от торговой марки.

Напомним, что с прошлого года на территории Украины подешевели овощи, а фрукты наоборот прибавили в стоимости. В апреле 2021 года Министерство аграрной политики зафиксировало уменьшение стоимости лука, капусты и картофеля практически на треть. В то же время цена свеклы и моркови выросла почти в два раза. А вот стоимость фруктов, по данным ведомства, возросла на пол процента. Минагрополитики объясняет изменение цен погодными условиями, а также отсутствием реального урожая.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, приблизительно до середины июня, чисел до 15-20, будет продолжаться рост цен на овощи. Примерно в этих датах он остановится, говорит эксперт, и начнется тенденция к его падению. К этому времени на украинский рынок должны начать поступать молодые овощи с открытого грунта отечественного производства.









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