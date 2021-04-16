Подорожание подсолнечного масла в Украине: эксперт назвал причину

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Вечканова Елена
Рост цен на базовый набор продуктов для украинцев уже не является чем-то новым. Впрочем нынешняя стоимость бутылки обычного растительного масла все равно вызывает большое возмущение у многих хозяек и хозяев. О факторах, которые влияют на формирование ценовой политики в отношении подсолнечного масла, специально для портала "Комментарии" рассказал заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов.
Подсолнечное масло в Украине весьма подорожало. Фото: Shutterstock
По словам эксперта, масло в Украине выросло в цене, поскольку подорожали семена подсолнечника, из которого его производят. И эта беда коснулась не только нашей страны, но и всего мира.
В то же время эксперт убежден, что в дальнейшем цены на масло вряд ли будут расти. Это связано с тем, что запасы семян подсолнечника большие, а новый урожай — не за горами.
По словам эксперта, возглавляемый им Аграрный Совет давно подчеркивает необходимость такого шага. Причина проста — ведь облагать то, что людям нужно для выживания, таким же налогом, как и автомобили, бензин и другие товары, как минимум неэтично и несправедливо. Соколов говорит, что от его организации поступало предложение по снижению ставки налога на социально-значимые товары. К таким относятся мясные и молочные изделия, хлеб и, собственно, растительное масло.
По мнению Михаила Соколова, такая позиция грозит уменьшением производства и, в результате, дефицитом и долгосрочным подорожанием масла.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине могут подняться в цене некоторые овощи. Что именно может подорожать и от чего это зависит, ищите в нашем материале.
Также на портале можно узнать, как в ближайшем будущем для украинцев изменится стоимость сахара.
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