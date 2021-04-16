Подорожание подсолнечного масла в Украине: эксперт назвал причину

Рост цен на базовый набор продуктов для украинцев уже не является чем-то новым. Впрочем нынешняя стоимость бутылки обычного растительного масла все равно вызывает большое возмущение у многих хозяек и хозяев. О факторах, которые влияют на формирование ценовой политики в отношении подсолнечного масла, специально для портала "Комментарии" рассказал заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов.

Подсолнечное масло в Украине весьма подорожало. Фото: Shutterstock

По словам эксперта, масло в Украине выросло в цене, поскольку подорожали семена подсолнечника, из которого его производят. И эта беда коснулась не только нашей страны, но и всего мира.

"Снижение цены возможно, когда в мире наметится избыток масла, тогда его стоимость пойдет вниз, — объясняет Соколов. — Таков принцип работы рыночной экономики: если определенных продуктов не хватает — цены на них растут. Если цены растут, бизнес начинает вкладывать дополнительные деньги в этот товар, производство растет, спрос насыщается и тогда цены падают".

В то же время эксперт убежден, что в дальнейшем цены на масло вряд ли будут расти. Это связано с тем, что запасы семян подсолнечника большие, а новый урожай — не за горами.

"Если правительство хочет поддержать население и компенсировать мировой рост цен на масло, как и на другие продукты, надо снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на конечный продукт хотя бы с 20% до 14%, — утверждает Михаил Соколов. — Стоит отметить, что в ЕС ставка НДС на продукты питания и лекарства находится на уровне около 5-7% ".

По словам эксперта, возглавляемый им Аграрный Совет давно подчеркивает необходимость такого шага. Причина проста — ведь облагать то, что людям нужно для выживания, таким же налогом, как и автомобили, бензин и другие товары, как минимум неэтично и несправедливо. Соколов говорит, что от его организации поступало предложение по снижению ставки налога на социально-значимые товары. К таким относятся мясные и молочные изделия, хлеб и, собственно, растительное масло.

"Вместо этого правительство хочет в нарушение закона ограничить экспорт подсолнечника и подсолнечного масла, чтобы заставить аграриев продавать семена подсолнечника по низкой цене, — возмущается эксперт. — Другими словами, решить проблему за счет экспроприации денег у аграриев и дольщиков. Проблема в том, что ограничив цены сегодня, они дадут рыночный сигнал: не надо вкладывать средства в производство этого товара, потому что вам все равно не дадут на нем заработать ".

По мнению Михаила Соколова, такая позиция грозит уменьшением производства и, в результате, дефицитом и долгосрочным подорожанием масла.

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