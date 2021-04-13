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Главная Новости Бизнес экономика Ранние овощи могут подорожать на 20 процентов - эксперт назвал причины
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Ранние овощи могут подорожать на 20 процентов - эксперт назвал причины

Цены на ранние овощи могут вырасти по нескольким причинам

сегодня, 08:25
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине могут вырасти в цене ранние овощи. Об этом сообщил председатель Союза украинского селянства Иван Томич.

Ранние овощи могут подорожать на 20 процентов - эксперт назвал причины

Цены на овощи могут подняться - в чем причина. Фото: lifestyle.24tv.ua

Как отмечает эксперт, подорожание может произойти из-за погодных условий и холодной весны. Кроме того, следует учитывать будущий праздник — Пасху.

"Пасха у нас в этом году позднее и выпадает на 2 мая. К этому времени на рынке появится много украинской продукции. В частности, ранних овощей, таких как молодой лук, капуста, огурцы, помидоры, редис. Все эти овощи подорожают не только из-за пасхальных и майских праздников, но и из-за погодных условий. То есть из-за того, что в этом году очень холодная весна", — отметил Иван Томич.

Эксперт объясняет, что в этот период заморозки, низкие температуры и дожди приводят к тому, что для выращивания овощей нужно использовать больше удобрений и энергетических ресурсов. Кроме того, часть овощей может не выдержать перепадов температур и холодных условий. Соответственно фермеры соберут меньше урожая.

Поэтому, если сравнивать с прошлым годом, ранние овощи могут вырасти на 20 процентов.

"Овощи и сейчас недешевые. Прошлый год был неурожайный. Ситуация на рынке складывается так, что внутреннего запаса овощей уже практически нет, а по импорту не совсем складывается прибыльная экономическая ситуация", — резюмирует Иван Томич.

Напомним, что в ближайшее время в Украине подешевеют четыре категории пищевых продуктов. Прогноз цен смотрите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, от чего будет зависеть урожай зерновых в Украине в этом году. Мнение эксперта можно прочитать в нашем материале.


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Источник: https://golos.ua/amp/news/yz-za-holodnoj-vesny-podorozhayut-ovoshhy-agraryj
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