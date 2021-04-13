Ранние овощи могут подорожать на 20 процентов - эксперт назвал причины

BTC/USD
60762.49
ETH/USD
2167.29
LTC/USD
249.76
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
В Украине могут вырасти в цене ранние овощи. Об этом сообщил председатель Союза украинского селянства Иван Томич.
Цены на овощи могут подняться - в чем причина. Фото: lifestyle.24tv.ua
Как отмечает эксперт, подорожание может произойти из-за погодных условий и холодной весны. Кроме того, следует учитывать будущий праздник — Пасху.
Эксперт объясняет, что в этот период заморозки, низкие температуры и дожди приводят к тому, что для выращивания овощей нужно использовать больше удобрений и энергетических ресурсов. Кроме того, часть овощей может не выдержать перепадов температур и холодных условий. Соответственно фермеры соберут меньше урожая.
Поэтому, если сравнивать с прошлым годом, ранние овощи могут вырасти на 20 процентов.
Напомним, что в ближайшее время в Украине подешевеют четыре категории пищевых продуктов. Прогноз цен смотрите в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, от чего будет зависеть урожай зерновых в Украине в этом году. Мнение эксперта можно прочитать в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости