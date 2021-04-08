В Украине могут измениться цены на сахар: подробности

В скором времени украинский рынок может порадовать большинство сладкоежек. Из-за разрешения на ввоз импортного сырья в стране, вероятно, снизится или хотя бы придет к стабильному значению стоимость сахара. Об этом сообщают представители Минэкономики.



Сахар в Украине может подешеветь. Фото из открытых источников

В 2020 году бизнесменам, занимающимся производством сырья для сахарной сферы в Украине, пришлось непросто. Из-за продолжительного отсутствия необходимой нормы осадков многие фермеры, выращивающие сахарную свеклу, понесли убытки. Этот момент "отозвался" на производстве уже в 2021 году, когда отечественным производителям попросту не хватает основы, из которой можно делать сахар.

Как заявляют представители Министерства экономики, правительство еще в марте согласовало выдачу лицензий на закупку импортного сахара-сырца. Тогда речь шла о 120 тысячах тонн. Теперь же существует вероятность того, что сотрудничающие с Украиной компании получат разрешение на ввоз еще 50 тысяч тонн этой продукции из-за границы.

Подобный шаг поможет наладить работу большинства перерабатывающих предприятий и слегка снизить цены для розничных потребителей. По словам заместителя руководителя Минэкономики Тараса Высоцкого, сейчас стоимость килограмма сахара в среднем составляет чуть больше 24 гривен. Привлечение иностранного сырья поможет уменьшить эту сумму на несколько гривен.

Временными рамками стабилизации "сахарных" цен Высоцкий называет несколько ближайших недель.

Напомним, что похожий прогноз специально для издания "Комментарии" делал руководитель Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко. В нашем материале вы можете узнать, о каких сроках снижения цены на сахар говорил эксперт.

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