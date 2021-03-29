Стало известно, когда в Украине подешевеет сахар

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Таисия Ерохина
В Украине может снизиться цена на сахар в июне
2021 года. Такой прогноз
для издания "Комментарии" озвучил председатель Национального Совета
экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей
Дорошенко.
Фото из открытых источников
По словам эксперта, сахар может подешеветь,
когда начнется сезон консервации.
Напомним, эксперт ранее спрогнозировал, что на
овощи и фрукты до июня украинцам не стоит ожидать снижение цен. Поскольку тут
отчасти сказывается и сезонный фактор.
Однако, по прогнозам Дорошенко, вероятно снизятся
цены на яйца, как и на всю группу молочных продуктов. И это так же связано
с сезонностью.
Тогда как на остальные продукты, сообщил
эксперт, до середины апреля снижения цен в Украине ожидать не приходится.
Как ранее сообщалось, на Украину накатывает
одно подорожание за другим. Взлетели цены на продукты, растут тарифы – и это
всё на фоне роста безработицы и локдаунов. "Комментарии" узнали у
экспертов, почему
происходит подорожание – и будет ли оно продолжаться.
Кроме того, заканчивается отопительный сезон,
теряют силу введенные правительством ограничения цены
на газ. Так, до конца марта в Украине действует фиксированный газовый тариф
для населения — 6,99 грн за 1 куб м газа. Эксперты спрогнозировали, как может
измениться цена на газ с апреля.
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