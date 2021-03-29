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Стало известно, когда в Украине подешевеет сахар

Эксперт озвучил прогноз

сегодня, 06:00
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине может снизиться цена на сахар в июне 2021 года. Такой прогноз для издания "Комментарии" озвучил председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Стало известно, когда в Украине подешевеет сахар

Фото из открытых источников

По словам эксперта, сахар может подешеветь, когда начнется сезон консервации.

"Запасы сахара у нас были существенные, но два года подряд сокращаются на фоне плохих урожаев бурака и сахарного тростника. Но должен подойти импорт, в достаточно большом объеме. И к июню сахар может упасть в цене на 4-5 грн", — прогнозирует Алексей Дорошенко.

Напомним, эксперт ранее спрогнозировал, что на овощи и фрукты до июня украинцам не стоит ожидать снижение цен. Поскольку тут отчасти сказывается и сезонный фактор.

Однако, по прогнозам Дорошенко, вероятно снизятся цены на яйца, как и на всю группу молочных продуктов. И это так же связано с сезонностью.

Тогда как на остальные продукты, сообщил эксперт, до середины апреля снижения цен в Украине ожидать не приходится.

Как ранее сообщалось, на Украину накатывает одно подорожание за другим. Взлетели цены на продукты, растут тарифы – и это всё на фоне роста безработицы и локдаунов. "Комментарии" узнали у экспертов, почему происходит подорожание – и будет ли оно продолжаться.

Кроме того, заканчивается отопительный сезон, теряют силу введенные правительством ограничения цены на газ. Так, до конца марта в Украине действует фиксированный газовый тариф для населения — 6,99 грн за 1 куб м газа. Эксперты спрогнозировали, как может измениться цена на газ с апреля.


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