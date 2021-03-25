Повышение цен в Украине: к чему готовиться в апреле

На Украину накатывает одно подорожание за другим. Взлетели цены на продукты, растут тарифы – и это всё на фоне роста безработицы и локдаунов. "Комментарии" узнали у экспертов, почему происходит подорожание – и будет ли оно продолжаться.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Цены будут подниматься на всё"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что причины для подорожания в Украине — как объективные, так и субъективные, лежащие в плоскости модели экономики, которую нам навязали.

"По внутренним причинам мы имеем рост тарифов. Его нам навязывают монополисты. С которым не борется Антимонопольный комитет Украины. Он не пресекает картельные сговоры, не замечает ценовые сговоры. Внешние причины — развитые западные страны активно печатают деньги, стимулируя внутреннее потребление для выхода своих экономик из кризиса. Но вал их продукции идет и к нам. Украина фактически импортирует инфляцию. При этом внутри страны стремительно растут цены практически на все продукты питания. Это связано с сырьевой моделью, которую нам навязали. Простой пример. Мы экспортируем сырье, к примеру, пшеницу, допустим, по 400 долларов за тонну. А потом импортируем сделанные из нее продукты, но уже по 4 тысячи долларов за тонну. В результате — рост цен везде. Решение в том, чтобы менять структуру экономики, чтобы больше производить продукции с дополнительной стоимостью внутри Украины. Это позволить отсечь фактор импорта инфляции, загрузить национальных производителей", — поясняет Тарас Загородний.

Он также возмущается играми НБУ на рынке ОВГЗ. По мнению эксперта, так мы лишь привлекаем спекулянтов, но не кредитуем отечественную экономику.

"Цены будут подниматься на всё, — прогнозирует эксперт. — Даже подсолнечное масло, одним из ведущих экспортеров которого является Украина, дорожает стремительно. Беда в том, что нет государственной политики на внутреннем рынке. В свое время наши "великие реформаторы отменили инспекции по ценам, заявив, что рынок "всё порешает". Он и порешал – всё за рубеж, для внутреннего потребления остается мало. Нечем сбивать цены. Дикий капитализм во всей красе — продукты питания у нас уже по цене развитых стран, а зарплаты и пенсии – в разы ниже. И пока мы являемся сырьевой, бедной экономикой, пока нет государственный стратегий, мы продолжим беднеть и страдать".

"Расти в цене будет всё, но не одновременно, а волнами"

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко называет две основные причины для роста цен на всё и вся в Украине.

"Первая — планово-постоянные расходы производителей и продавцов остаются практически неизменными, а уровень продаж падает. Потому растет себестоимость продукции и, как следствие, розничные цены. Вторая — программы финансовой помощи, которые предоставляют правительства многих стран своим гражданам, очень неравномерно распределяются с точки зрения дальнейших расходов. Продукты питания и фармпрепараты покупают намного больше и чаще, чем до карантина, по сравнению с иными товарами. В результате мы видим рост цен, вызванный искусственно стимулированным спросом на одни категории товаров — и стагнацию на рынке промтоваров. Стагнацию, которая вскоре приведет к падению производств и... росту цен в связи с ростом себестоимости", — поясняет Юрий Гаврилечко.

Он резюмирует: расти в цене будет всё, но не одновременно, а волнами.

Ранее сообщалось, как может измениться с апреля цена на газ в Украине.

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