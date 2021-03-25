Повышение цен в Украине: к чему готовиться в апреле

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Таисия Ерохина
На Украину накатывает одно подорожание за
другим. Взлетели цены на продукты, растут тарифы – и это всё на фоне роста
безработицы и локдаунов. "Комментарии" узнали у экспертов, почему происходит подорожание – и
будет ли оно продолжаться.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Экономический и политический эксперт Тарас
Загородний считает, что причины для подорожания в Украине — как объективные,
так и субъективные, лежащие в плоскости модели экономики, которую нам
навязали.
"По внутренним причинам мы имеем рост тарифов.
Его нам навязывают монополисты. С которым не борется Антимонопольный комитет
Украины. Он не пресекает картельные сговоры, не замечает ценовые сговоры.
Внешние причины — развитые западные страны активно печатают деньги, стимулируя
внутреннее потребление для выхода своих экономик из кризиса. Но вал их продукции
идет и к нам. Украина фактически импортирует инфляцию. При этом внутри страны
стремительно растут цены практически на все продукты питания. Это связано с
сырьевой моделью, которую нам навязали. Простой пример. Мы экспортируем сырье,
к примеру, пшеницу, допустим, по 400 долларов за тонну. А потом импортируем
сделанные из нее продукты, но уже по 4 тысячи долларов за тонну. В результате —
рост цен везде. Решение в том, чтобы менять структуру экономики, чтобы больше
производить продукции с дополнительной стоимостью внутри Украины. Это позволить
отсечь фактор импорта инфляции, загрузить национальных производителей", —
поясняет Тарас Загородний.
Он также возмущается играми НБУ на рынке ОВГЗ.
По мнению эксперта, так мы лишь привлекаем спекулянтов, но не кредитуем
отечественную экономику.
"Цены будут подниматься на всё, — прогнозирует
эксперт. — Даже подсолнечное масло, одним из ведущих экспортеров которого
является Украина, дорожает стремительно. Беда в том, что нет государственной
политики на внутреннем рынке. В свое время наши "великие реформаторы отменили
инспекции по ценам, заявив, что рынок "всё порешает". Он и порешал – всё за
рубеж, для внутреннего потребления остается мало. Нечем сбивать цены. Дикий
капитализм во всей красе — продукты питания у нас уже по цене развитых стран, а
зарплаты и пенсии – в разы ниже. И пока мы являемся сырьевой, бедной
экономикой, пока нет государственный стратегий, мы продолжим беднеть и
страдать".
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий
Гаврилечко называет две основные причины для роста цен на всё и вся в Украине.
"Первая — планово-постоянные расходы
производителей и продавцов остаются практически неизменными, а уровень продаж
падает. Потому растет себестоимость продукции и, как следствие, розничные цены.
Вторая — программы финансовой помощи, которые предоставляют правительства
многих стран своим гражданам, очень неравномерно распределяются с точки зрения
дальнейших расходов. Продукты питания и фармпрепараты покупают намного больше и
чаще, чем до карантина, по сравнению с иными товарами. В результате мы видим
рост цен, вызванный искусственно стимулированным спросом на одни категории
товаров — и стагнацию на рынке промтоваров. Стагнацию, которая вскоре приведет
к падению производств и... росту цен в связи с ростом себестоимости", —
поясняет Юрий Гаврилечко.
Он резюмирует: расти в цене будет всё, но не
одновременно, а волнами.
Ранее сообщалось, как может измениться с
апреля цена
на газ в Украине.
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