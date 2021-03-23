Цена на газ в Украине: как может измениться с апреля

Заканчивается отопительный сезон, теряют силу введенные правительством ограничения цены на газ. "Комментарии" спросили экспертов, чего ждать и какие есть варианты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Есть потенциал, что цены будут не особенно высокими"

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип напоминает, что до конца марта действует фиксированный газовый тариф для населения — 6,99 грн за 1 куб м газа.

"В правительстве уже огласили, что будут запускать продукты с годовой ценой. И будет принудительное выведение ресурсов Укргаздобычи на рынок. Скорее всего, какая-то биржевая торговля этим газом. Есть потенциал, что цены будут не особенно высокими. Вряд ли 6,99 грн за 1 куб м газа, думаю, немного выше", — прогнозирует Андриан Прокип.

Он также отмечает, что в мае заканчивается действие PSO (специальные обязательства, согласно которым нужно продавать газ не выше зафиксированной цены) для поставщиков тепла — теплокоммунэнерго (ТКЭ).

"Тут два варианта. Или власти продолжат PSO, или (скорее всего), тоже за счет Укргаздобычи будут продавать газ с какой-то привязкой типа хаб-минус, — говорит эксперт. — То есть, цена газа в Украине будет такой, какой была бы, если бы у нас был конкурентный оптовый рынок. Но — на рыночных условиях. Существенных изменений тарифа не предвижу".

"Для поставщиков газа может сложиться неприятная ситуация"

С апреля заканчивается отопительный сезон, так что объемы потребления газа населением будут быстро снижаться, уменьшая средний счет за газ. Об этом говорит эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква.

"В ближайшее время правительство должно будет разработать постановление, которое определит, как будут формироваться цены на газ для населения и ТКЭ. Пока не совсем понятно, какой будет финальный результат, но одно из предложений — это годовые контракты на поставку газа, что позволит уменьшить волатильность (изменчивость – ред.) цен в отопительный сезон. При этом остается невыясненным вопрос — как поступать в случае, если рыночные цены на газ упадут ниже контрактных", — подчеркивает Денис Саква.

По его словам, обязательно найдется кто-то, кто потребует снижения уже законтрактованных объемов.

"То есть, для поставщиков газа может сложиться неприятная ситуация. Если цены на газ падают — цены у поставщиков должны быть скорректированы. А если растут, то коррекция не предусмотрена, — поясняет эксперт. – Впрочем, деталей постановления пока нет. И какое решение примет правительство – непонятно".

Ранее в Минэнерго рассказали, продлят ли ограничение цены на газ на неотопительный сезон.

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