Ограничение цены на газ: в Минэнерго рассказали, продлят ли его на неотопительный сезон

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Вечканова Елена
В ближайшие
месяцы украинцы снова могут ощутить увеличение размера "коммуналки" — Минэнерго
не будет продлевать "ограниченный" тариф на газ в размере 6,99 грн/куб.м. Такую
информацию сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на письмо Министерства.
В апреле цены на газ в Украине изменятся. Фото из открытых источников
Намерений на
продление "льготных" цен на газ у чиновников сейчас нет. При этом представители
власти надеются, что снятие ограничений не станет причиной для значительного
прыжка газовых тарифов. Более того — стоимость газа в контрактах, заключенных пользователями
на год вперед, не должна превышать нынешнюю.
Стоит отметить,
что ранее некоторые эксперты предполагали, что тариф в 6,99 гривен за кубометр
может быть продлен хотя бы до конца апреля. К этому, между прочим, готовятся и
отдельные компании — представители газового рынка Украины. Поэтому пока не
совсем ясно, будут ли украинцы встречать неотопительный сезон уже с другими
ценами за газ. Вероятно, все будет зависеть от решения Кабинета министров.
Напомним, что
ранее "Комментарии" рассказывали, что премьер-министр Денис Шмыгаль уверял —
ограничение цены на голубое топливо будет действовать до конца отопительного сезона. Заметим, что обычно централизованное отопление в Украине
отключают в средине апреля — до 15 числа.
Также на портале
найдется экспертная оценка решения власти насчет введения подобных тарифных
ограничений. По мнению инвестиционного банкира Сергея Фуксы, подобное
нововведение способствовало обогащению олигархов, а не населения или
государства. Подробнее — в нашем материале.
Дополнительно можно поинтересоваться, как в Украине обстоят дела с добычей газа. Специалисты помогут разобраться, насколько амбициозными
являются планы правительства по обеспечению нужд для бытового и не только потребления
отечественным газом.
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