Ограничение цены на газ: в Минэнерго рассказали, продлят ли его на неотопительный сезон

В ближайшие месяцы украинцы снова могут ощутить увеличение размера "коммуналки" — Минэнерго не будет продлевать "ограниченный" тариф на газ в размере 6,99 грн/куб.м. Такую информацию сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на письмо Министерства.



В апреле цены на газ в Украине изменятся. Фото из открытых источников

Намерений на продление "льготных" цен на газ у чиновников сейчас нет. При этом представители власти надеются, что снятие ограничений не станет причиной для значительного прыжка газовых тарифов. Более того — стоимость газа в контрактах, заключенных пользователями на год вперед, не должна превышать нынешнюю.

Стоит отметить, что ранее некоторые эксперты предполагали, что тариф в 6,99 гривен за кубометр может быть продлен хотя бы до конца апреля. К этому, между прочим, готовятся и отдельные компании — представители газового рынка Украины. Поэтому пока не совсем ясно, будут ли украинцы встречать неотопительный сезон уже с другими ценами за газ. Вероятно, все будет зависеть от решения Кабинета министров.

Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали, что премьер-министр Денис Шмыгаль уверял — ограничение цены на голубое топливо будет действовать до конца отопительного сезона. Заметим, что обычно централизованное отопление в Украине отключают в средине апреля — до 15 числа.

Также на портале найдется экспертная оценка решения власти насчет введения подобных тарифных ограничений. По мнению инвестиционного банкира Сергея Фуксы, подобное нововведение способствовало обогащению олигархов, а не населения или государства. Подробнее — в нашем материале.

Дополнительно можно поинтересоваться, как в Украине обстоят дела с добычей газа. Специалисты помогут разобраться, насколько амбициозными являются планы правительства по обеспечению нужд для бытового и не только потребления отечественным газом.



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