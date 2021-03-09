Амбиции и реальность: хватит ли Украине газа собственной добычи

Уже через несколько лет украинцы могут рассчитывать на полное обеспечение газом отечественной добычи для бытового и не только использования. Подобными оптимистическими прогнозами поделился глава правительства Денис Шмыгаль на очередной пресс-конференции. "Комментарии" не смогли пройти мимо таких заявлений и решили поинтересоваться у экспертов, насколько они воплотимы в жизнь и схожи с реальностью.

Хватит ли Украине собственного газа? Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Стоит отметить, что крайними сроками на обеспечение внутренних потребностей Украины в газе Шмыгаль называет 2024-2025 гг. По мнению чиновника, всем необходимым отечественным мощностям будет хватить голубого топлива благодаря новым месторождениям.

Заявление премьера экономически не обосновано

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский поясняет: "Украина добывает порядка 20 млрд кубов, потребляет — около 30 млрд. Население у нас и так может обеспечиваться газом собственной добычи. "Укргаздобыча" добывает чуть менее 14 млрд кубов в год. И столько же потребляет население, как напрямую, так и через тепло, производимое из газа".

По словам Виктора Скаршевского, если к 2025-у потребление оставить на том же уровне, нужно нарастить добычу газа на 10 млрд кубов, что по определению — нереалистично.

"Другой вариант — дальнейшая деиндустрализация, а также чтобы домохозяйства значительно сократили потребление, — отмечает эксперт. — Глава Кабмина, к сожалению, довольно часто делает необоснованные, а часто и противоречащие друг другу заявления. К примеру, он заявлял, что через 15 лет не будет чем выплачивать пенсии — в 2035 году. А несколько дней спустя заявил, что в 2030-м зарплаты в Украине могут быть, как в Польше. А при таких условиях с выплатой пенсий проблем быть не должно… Аналогично оцениваю его заявления по газу. Они скорее политические, нежели экономически обоснованные".

Подобные решения весьма долгосрочны

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква подчеркивает, что добиваться самообеспеченности газом можно двумя способами — увеличивая внутреннюю добычу и снижая потребление.

"Если для снижения потребления у нас есть резервы (в первую очередь, это население и теплокоммунэнерго — ТКЭ), то значительный рост внутренней добычи прогнозировать трудно. Такие крупные проекты как шельф и добыча нетрадиционного газа — долгосрочные. Они требуют интенсивной геологоразведки в течение нескольких лет, потом разработки месторождений (если они будут найдены). И результаты поисковых работ сейчас предсказать очень сложно", — отмечает Денис Саква.

Поэтому, уверен он, нужно рассматривать подобные заявления не столько как прогноз на следующие пять лет, сколько как цель, которую надо стремиться достигнуть, используя комплекс мер по стимулированию энергосбережения и параллельного наращивания добычи.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что на востоке Украины произошла неприятная ситуация — в Донецкой области жителям решили заранее закончить отопительный сезон. Подробности ищите в нашем материале.

Также на портале удастся узнать, во сколько украинцам обойдется газ в марте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!