Стоимость газа в марте: какими будут цены для украинцев

Большинство украинских компаний, которые занимаются поставками газа в дома рядовых украинский, "рассекретили" стоимость своих услуг на март 2021 года. Несмотря на установленную предельную цену в 6,99 грн/куб.м, сразу 16 фирм предложили более низкую стоимость голубого топлива, сообщает издание "ГазПравда" 25 февраля.

16 компаний предлагают цену за газ ниже 6,99 грн/кубометр. Фото из открытых источников

Вероятно, газопоставщики начали жестокую конкурентную борьбу за потребителей. Учитывая установленную правительством предельную цену, некоторые из компаний решил продемонстрировать свою способность еще больше снизить стоимость.

Самым "щедрым" рекордсменом среди газопоставщиков стала компания Megawatt. Здесь потребителям предлагают платить 6,70 грн/куб.м.

Ей "дышат в спину" ООО "Агросинтез Трейдінг", компании "Еру Людям" и "Еру Трейдінг" — с ценой в 6,75 грн/куб.м.

6,85 грн за кубический метр попросит у потребителей ГП "Промсервіс". На одну копейку больше, 6,86 грн/куб.м — сразу четыре компании: "Нафтогаз України", "Палівенерго", а также Херсонская и Кировоградская областные энергоснабжающие компании.





Еще немного дороже предлагает ряд других фирм: "Евода Трейд" — 6,88 грн/куб.м, "Газпромпостач" — 6,90 грн/куб.м, "Газ АП" — 6,94 грн/куб.м, "Кременчукгаз-Трейдінг" — 6,95 грн/куб.м.

Клиенты, которые обслуживаются в "Закарпаття Енергозбут" и "Волиньенергозбут", заплатят за один кубометр газа 6,97 грн. Потребители "Енерджі Трейд Груп" будут платить по 6,98 грн/куб.м.

Все остальные газопоставщики следуют указаниям Кабмина, прося за газ предельно возможную цену в 6,99 грн. Между тем, украинцы должны помнить, что контролируемое государством уменьшения стоимости газа действует только до 31 марта.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, отменят ли в Украине так называемые "двойные платежки" — за газ и его доставку.

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