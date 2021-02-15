Установленная фиксированная стоимость газа для населения в 6,99 гривен за кубометр будет действовать до конца марта 2021 года. Об этом сообщила заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко, передает "Украинская правда", ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

В Офисе президента назвали срок действия фиксированной цены на газ для населения - фото из открытых источников

"После этого мы вернемся к состоянию нормального функционирования рынка", — заявила замглавы ОП.

Юлия Свириденко также отметила, что сейчас перед Министерством энергетики стоит цель разработать более системные решения, чтобын не вводить подобные ограничения в 2022 году. По ее словам, стоит также усилить борьбу с создаваемыми монополистами барьерами и создать единую базу потребителей услуг, чтобы нуждающиеся могли получать адресную помощь.

Напомним, что правительством Украины было принято решение снизить тарифы на газ для населения. Теперь стоимость кубометра газа для бытовых потребителей составит 6,99 гривны. Как заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль, новая цена отличается от той, которая была в 2018-2019 годах на 1,5 грн в меньшую сторону. "Комментарии" разбирались, действительно ли снижение тарифов на газ существенно повлияет на сумму в платежках, и сможет ли данное решение правительства повлиять на следующий транш от МВФ для Украины.

Ранее также стало известно, что правительство подписало меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Но это – скорее отсрочка приговора, чем глобальное решение тарифной проблемы. "Комментарии" спросили экспертов, какие реально нужные шаги должен предпринять Кабмин, чтобы страну не охватили тарифные бунты и массовые неплатежи.





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