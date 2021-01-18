Снижение цены на газ для населения: как решение повлияет на сумму в платежках и следующий транш от МВФ - мнение эксперта

Сегодня на заседании Кабинета министров Украины было принято решение снизить тарифы на газ для населения. Теперь стоимость кубометра газа для бытовых потребителей составит 6,99 гривны. Как заявил глава Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, новая цена отличается от той, которая была в 2018-2019 годах на 1,5 грн в меньшую сторону. "Комментарии" решили разобраться, действительно ли снижение тарифов на газ существенно повлияет на сумму в платежках, и сможет ли данное решение правительства повлиять на следующий транш от МВФ для Украины.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.uа

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ утверждает, что подавляющее большинство украинцев не зависят от тарифов на газ именно для населения, а скорее от цены для предприятий теплокоммунэнерго:

"70% потребителей коммунальных услуг живут в городах и 90% из них – жители старого жилого фонда, где вертикальная разводка тепла, где человек не может самостоятельно регулировать температуру теплоносителя в квартире. То есть подавляющее большинство людей не зависят от тарифов на газ именно для населения, а зависят от цены для предприятий теплокоммунэнерго, потому что цена для этих предприятий является основой для таких тарифов, как теплоснабжение и горячая вода. Поэтому снижение тарифов нацелено для жителей сельских регионов, где есть газовые котлы, однако у таких людей есть альтернативы — топливные котлы, другие виды топлива и так далее", — говорит специалист.

По словам эксперта, цена на газ для населения является наименьшей в платежке украинцев, в то время как за отопление люди платят тысячи гривен.

"Я не понимаю, почему весь дискурс о тарифах свелся к цене на газ для населения. То есть стоимость тепла, за которое люди платят тысячи гривен в месяц никого не интересуют", — продолжил Алексей Кущ.

Как известно, снижение тарифов на газ для населения не вечно — установленная цена будет действовать только на период карантина, но не дольше, чем до 31 марта текущего года. На заседании Кабмина ответили, что в указанную цену 6,99 гривны уже включили НДС и так называемую "абонплату" — оплату транспортировки голубого топлива по газопроводам до внутренних точек выхода.

Однако в средствах массовой информации неоднократно появлялась информация о том, что Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен планами украинского правительства в ручном режиме снизить цены на газ для населения, и что данное решение может повлиять на следующий транш Фонда для Украины.

Алексей Кущ считает, что решение снизить тарифы могло бы повлиять на МВФ, если бы оно было принято на длительный период:

"Оно (решение — ред.) могло бы повлиять на транш от МВФ, если бы оно было долгосрочным. Я уверен, что его приняли только на два месяца февраль-март. Летом потребность резко сократится, люди перестанут отапливать дома, и в следующем отопительном сезон цена будет в пределах 10 тысяч и выше за 1000 кубов", — говорит эксперт.

По мнению экономиста, единственная правильное решение для Украины – возвращение модели, так называемой "справедливой цены на газ", это экономически подтвержденная себестоимость затрат плюс средняя норма рентабельности, и применение ее для ценообразования на газ для населения.





















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