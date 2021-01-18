Снижение цены на газ для населения: как решение повлияет на сумму в платежках и следующий транш от МВФ - мнение эксперта

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Елизавета Черных
Сегодня на заседании Кабинета министров Украины было принято решение снизить тарифы на газ для населения. Теперь стоимость кубометра газа для бытовых потребителей составит 6,99 гривны. Как заявил глава Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, новая цена отличается от той, которая была в 2018-2019 годах на 1,5 грн в меньшую сторону. "Комментарии" решили разобраться, действительно ли снижение тарифов на газ существенно повлияет на сумму в платежках, и сможет ли данное решение правительства повлиять на следующий транш от МВФ для Украины.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.uа
Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ утверждает, что подавляющее большинство украинцев не зависят от тарифов на газ именно для населения, а скорее от цены для предприятий теплокоммунэнерго:
По словам эксперта, цена на газ для населения является наименьшей в платежке украинцев, в то время как за отопление люди платят тысячи гривен.
Как известно, снижение тарифов на газ для населения не вечно — установленная цена будет действовать только на период карантина, но не дольше, чем до 31 марта текущего года. На заседании Кабмина ответили, что в указанную цену 6,99 гривны уже включили НДС и так называемую "абонплату" — оплату транспортировки голубого топлива по газопроводам до внутренних точек выхода.
Однако в средствах массовой информации неоднократно появлялась информация о том, что Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен планами украинского правительства в ручном режиме снизить цены на газ для населения, и что данное решение может повлиять на следующий транш Фонда для Украины.
Алексей Кущ считает, что решение снизить тарифы могло бы повлиять на МВФ, если бы оно было принято на длительный период:
По мнению экономиста, единственная правильное решение для Украины – возвращение модели, так называемой "справедливой цены на газ", это экономически подтвержденная себестоимость затрат плюс средняя норма рентабельности, и применение ее для ценообразования на газ для населения.
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