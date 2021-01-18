В Украине снизили цену на газ для населения: сколько будем платить

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Сергей Медведев
"Тарифные бунты", которые прошли в разных областях Украины не остались незамеченными властью. Внеочередное заседание Кабмина принесло свои плоды — тариф на газ правительство решило снизить. Теперь стоимость кубометра газа для бытовых потребителей составит 6,99 грн.
Цену на газ для украинцев снизили / фото https://slavdelo.dn.ua/
Как заявил глава Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, новая цена отличается от той, которая была в 2018-2019 годах на 1,5 грн в меньшую сторону.
Впрочем, такой тариф не вечен — он будет действовать только на период карантина, но не дольше, чем до 31 марта текущего года. В силу цена в 6,99 грн за куб вступает с 1 февраля.
Отмечается, что в указанную цену уже включили НДС и так называемую "абонплату" — оплату транспортировки голубого топлива по газопроводам до внутренних точек выхода.
Как сообщал портал "Комментарии", вопрос повышения тарифов в Украине — один из наиболее обсуждаемых. Решение украинских властей вернуть госрегулирование цен на газ некоторые склонны считать продуманной игрой, а кое-кто заговорил о традиционном для Зе-команды способом "тушения пожара". О том, кто выигрывает от тарифных плясок и насколько успешными будут попытки обуздать рост тарифов разбирались украинские эксперты.
Напомним, что правительство планирует разработку летнего газового продукта — с фиксированными ценами на газ в течение всего года. Такой информацией Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился 15 января в эфире программы "Сниданок з 1+1".
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