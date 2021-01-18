В Украине снизили цену на газ для населения: сколько будем платить

"Тарифные бунты", которые прошли в разных областях Украины не остались незамеченными властью. Внеочередное заседание Кабмина принесло свои плоды — тариф на газ правительство решило снизить. Теперь стоимость кубометра газа для бытовых потребителей составит 6,99 грн.

Цену на газ для украинцев снизили / фото https://slavdelo.dn.ua/

Как заявил глава Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, новая цена отличается от той, которая была в 2018-2019 годах на 1,5 грн в меньшую сторону.

"В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты", — уточнил премьер.

Впрочем, такой тариф не вечен — он будет действовать только на период карантина, но не дольше, чем до 31 марта текущего года. В силу цена в 6,99 грн за куб вступает с 1 февраля.

Отмечается, что в указанную цену уже включили НДС и так называемую "абонплату" — оплату транспортировки голубого топлива по газопроводам до внутренних точек выхода.

Как сообщал портал "Комментарии", вопрос повышения тарифов в Украине — один из наиболее обсуждаемых. Решение украинских властей вернуть госрегулирование цен на газ некоторые склонны считать продуманной игрой, а кое-кто заговорил о традиционном для Зе-команды способом "тушения пожара". О том, кто выигрывает от тарифных плясок и насколько успешными будут попытки обуздать рост тарифов разбирались украинские эксперты.

Напомним, что правительство планирует разработку летнего газового продукта — с фиксированными ценами на газ в течение всего года. Такой информацией Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился 15 января в эфире программы "Сниданок з 1+1".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!