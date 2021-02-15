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В Кабмине рассказали, что будет с тарифами на тепло и воду

Накануне с городскими главами был подписан соответствующий меморандум

сегодня, 11:59
Автор:

Елизавета Черных

Цены в платежках украинцев за теплоснабжение и воду в текущем отопительном сезоне увеличиваться не будут. Об этом сообщают в издании РБК, ссылаясь на слова министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова. 

В Кабмине рассказали, что будет с тарифами на тепло и воду

Тарифы на тепло и воду в Украине - фото из открытых источников

"Стоимость услуг теплоснабжения и поставки горячей воды до конца отопительного сезона меняться не будут", — сказал чиновник. 

В издании передают, что министр также напомнил, что накануне с городскими главами был подписан соответствующий меморандум

Напомним, что правительство подписало меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Но это – скорее отсрочка приговора, чем глобальное решение тарифной проблемы. "Комментарии" спросили экспертов, какие реально нужные шаги должен предпринять Кабмин, чтобы страну не охватили тарифные бунты и массовые неплатежи. По мнению председателя комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олега Попенко, подобное точечное решение улучшит финансовую ситуацию исключительно жителей сельской местности, а также частного сектора.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в ближайшее время украинцы могут возмутиться ростом тарифов еще больше, чем до начала "тарифного Майдана". Несмотря на заявления правительства о том, что до окончания отопительного сезона стоимость газа и горячей воды не изменятся, и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко прогнозирует увеличение "коммуналки" в два раза. Как пояснил Витренко, такой шаг правительству придется сделать, чтобы достичь "полных" тарифов и цен на коммунальные услуги.





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Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/kabmine-rasskazali-budet-tarifami-teplo-vodu-1613379363.html
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