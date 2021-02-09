Стало известно, что будет с тарифами на тепло и воду в этом отопительном сезоне

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на горячую воду и тепло не будут повышать в текущем отопительном сезоне. По словам главы правительства, данное решение было закреплено в Меморандуме с местной властью. Данную информацию премьер обнародовал в своем Telegram-канале.

Тарифы на тепло и горячую воду в Украине - фото из открытых источников

"Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями. Это один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса. И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти — и центральной, и местной — это защита благосостояния украинский", — написал Шмыгаль в Telegram.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в 2021 году кошельки украинцев снова "прочувствуют" на себе повышение коммунальных тарифов. В частности, вырастут цены на газ и электроэнергию. Соответствующий прогноз сделали в Министерстве экономического развития и торговли Украины. По информации представителей правительства, уже в этом году стоимость газа может вырасти на 20%. И хотя новость является не очень радостной для потребителей голубого топлива, в 2020 году рост был еще более заметным — на более чем 56%. Вместе с тем следует отметить, что и в дальнейшем, с каждым годом цена за газ тоже будет меняться исключительно в сторону увеличения.



Также известно, что не обойдется и без подорожаний в сфере электроэнергетики. Минэкономразвития представило на суд украинцев два сценария, развитие которых зависит от многих экономических факторов. Первый вариант предусматривает увеличение стоимости электроэнергии на 38%, второй — аж на 52%.





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